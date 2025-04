Los datos del gobierno avalan la eficaz gestión de la dependencia

Creado: Actualizado:

Otro día más en el que el apocalipsis y las plagas bíblicas no asolan Castilla y León. Es más, seguimos siendo un ejemplo en la gestión de la dependencia, a decir del gobierno de Pedro Sánchez. En concreto de los datos y estadísticas del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que es el que lleva este negociado en Moncloa. Los datos ministeriales, organismo que no es sospechoso de escribir al dictado del presidente de la Junta, pone de relieve dos asuntos en la forma de gestionar la dependencia por parte del departamento que dirige Isabel Blanco. Por una parte, que Castilla y León tiene la menor lista de espera. Por no decir que no tiene lista de espera. Sólo hay 26 personas que llevan más de seis meses en el sistema, el 0,01%. Es decir, sin lista de espera técnica. Y eso tiene mucho que ver con el siguiente factor, que también somos la comunidad en la que más rápido se resuelven estos asuntos. La espera media es de 115 días, frente a los 338 de la media nacional, casi el triple de tiempo. Estos son los hechos y son irrefutables. Y son datos que proceden del gobierno central.

Dicho esto, parece complejo y complicado ejercer críticas contra la gestión de la dependencia por parte de la Junta en un territorio enormemente amplio, disperso, ruralizado y envejecido. Lo cual no quita que se puedan proponer mejoras y alicientes al modelo de la dependencia. Pero esas propuestas deberían llegar de la administración superior y acompañadas por partidas del dinero que salen de los impuestos de todos, incluidos los castellanos y leoneses. Seguramente, este debería ser uno de los aspectos en los que habría que asentar un nuevo modelo de financiación autonómica. Primando a quienes se ocupan de los servicios públicos, de las personas. Obligando a los perceptores autonómicos de esa financiación a ocuparse de estas prioridades y vetando inventos como las embajadas y otros derroches similares.

Le va a resultar difícil a la oposición, especialmente al PSOE, intentar ejercer la crítica sobre la gestión de la dependencia en Castilla y León. Aunque no le debería resultar nada difícil intentar aportar ideas que sirvan para enriquece un modelo en constante dinamismo, inmerso incluso en procesos y planes de innovación que mejoren la vida de los mayores. Aunque también es cierto que seguramente hay que revisar las cuantías que se dan en los grados de la dependencia a la vista del crecimiento del coste de la vida, disparado y disparatado. Pero para todo esto hace falta una combinación de política eficaz, política sensata, política apegada a la realidad y política constructiva. De momento, el panorama no anuncia tal madurez.