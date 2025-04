Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad, adjudicó la semana pasada la redacción del proyecto básico para la construcción del Centro de Salud `Soria Norte´ en la capital. Una vez se superen todos los trámites restantes para tal fin -la sempiterna burocracia, ya saben-, se prevé que en un plazo de 22 meses la obra esté finalizada. Con un presupuesto que supera los 6 millones de euros, la capital tendrá al fin su esperado nuevo centro de Salud en una parcela cercana al Hospital Universitario de Santa Bárbara y que el ayuntamiento de Soria cedió para tal fin en el año 2007. No voy a negar la evidencia, y sí, este proyecto arrastra un retraso de muchos años. Demasiados quizás. Pero no es menos cierto, y también hay que decirlo, que la atención médica a los ciudadanos con cartilla sanitaria en esta zona de la ciudad se ha continuado dando por sus profesionales sanitarios en las debidas condiciones y en sus actuales instalaciones sitas en el Paseo del Espolón. Como las comparaciones son odiosas, es normal que cuando uno ve el reformado Centro de Salud de La Milagrosa -con su recientemente inaugurada nueva zona de Urgencias-, no se pregunte para sus adentros, que por qué su centro de salud no posee tales comodidades. Envidia sana, ya saben. Y llevan razón. Además, no hay que olvidar que las actuales instalaciones del centro `Soria Norte´, datan de la época del extinto INSALUD, y cierto es que ya ha llovido lo suyo. Pero sin negar por tanto que ya tocaba un centro sanitario más propio de este siglo, con unas instalaciones más nuevas y cómodas tanto para los pacientes como para los profesionales, quisiera compartir con el lector una reflexión que vengo defendiendo con otras instalaciones desde hace tiempo y en esta ciudad. Y no es otra cosa que, de nuevo, sacamos del centro de la ciudad unas instalaciones para mandarlas a los extrarradios de la urbe. Ya ocurrió con los centros universitarios hace décadas y que acabaron unificados en el Campus Universitario Duques de Soria, y recientemente (escribí sobre ello), con la Comisaría de Policía Nacional. Y los argumentos son los mismos: para esta ciudad, con una sui géneris muy particular y donde el comercio y la hostelería se centraliza en el centro, insisto en que es un error llevarse estos espacios a otras zonas, porque el flujo de usuarios que poseen revierte en estos servicios que sin duda alguna lo notarán. Y pese a la buena noticia de esta futura obra, ha surgido unida a ella una polémica -en España una buena noticia sin polémica adosada no sería buena noticia-, y esta gira en torno a que el alcalde de la ciudad ha solicitado que se tenga en cuenta la previsión de crear aparcamientos para dar servicio al futuro centro sanitario. Y les digo una cosa, en eso lleva razón, aunque también sea él -cosas de la vida-, el que no para de suprimir plazas de aparcamiento por toda la ciudad…