Castilla y León brinda por la fortaleza del sector del vino

El potencial que atesora Castilla y León en el sector de la agroalimentación está patente en los grandes mercados nacionales e internacionales y el vino constituye una de las grandes referencias. Las Denominaciones de Origen de la Comunidad no necesitan presentación y así se pone de manifiesto en las grandes ferias a las que acuden los vinos de Castilla y León, con Ribera de Duero como gran referente.

La importancia del sector del vino va mucho más lejos y es que además de sus grandes cifras de ventas hay que recordar que da empleo a 33.000 personas en Castilla y León, sobre todo en el medio rural. La Comunidad concentra cerca de un tercio del valor económico del vino de calidad que se comercializa en España y a ello hay que sumar otras cifras de éxito como quedan reflejadas en la facturación.

Castilla y León vuelve a estar de enhorabuena y en esta ocasión es por el 45 aniversario de Viña Pedrosa, una bodega emblemática que contribuye con la calidad de sus vinos a respaldar ese poderío de la Comunidad. El laborioso trabajo realizado año tras año refuerza las ventas y sitúa una vez al vino de Castilla y León en lo más alto del escalafón.

Los hermanos Pérez Pascuas tienen muchos motivos para brindar en la celebración de estos 45 años en el corazón de la Ribera del Duero y es que mucho antes de que una Denominación de Origen les otorgara el lugar de honor en el mapa vitivinícola que ocupan esta familia apostó desde el inicio por el viñedo como forma de vida.

Año tras año, las bodegas de Castilla y León se posicionan en lo más alto y lo hacen en las grandes citas vitivinícolas a las que también acuden las mejores bodegas del mundo.

El éxito de Viña Pedrosa es también el de la Comunidad castellano y leonesa. Multitud de certificaciones avalan el modelo que está presente en los proyectos que acometen los hermanos Pérez Pascuas, cuyos vinos cuentan asimismo con el reconocimiento de las grandes bodegas internacionales y el respaldo de consumidores de todo el mundo.

Las bodegas de la Comunidad elevan el listón en todos los certámenes internacionales a los que acuden y cuentan para ello con el respaldo del Gobierno regional, consciente de la importancia que tiene seguir apoyando al sector del vino a través de medidas que refuercen la modernización de las bodegas para que continúen mejorando en calidad y competitividad y sigan estando en lo más alto.