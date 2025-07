El acceso a la vivienda, clave para la emancipación de los jóvenes

Creado: Actualizado:

Los jóvenes de Castilla y León tienen difícil emanciparse. Esa es una realidad que, eso sí, no sólo sucede en esta Comunidad y que se constata informe tras informe, análisis tras a análisis. Una dificultad, la poder salir de casa de su padres y hacer su proyecto de vida, que viene marcada por el acceso a una vivienda digna. Los jóvenes, y así lo expresan en los estudios llevados a cabo, no tienen capacidad económica para hacer frente al alquiler y, mucho menos, a la compra de una vivienda. Sus sueldos, y esto también se refleja en los estudios realizados por los distintos organismos, no les dan para ello.

Y ellos mismos son los que vienen lanzando el SOS y las señales de alarma con un mensaje claro, más ayudas y más viviendas públicas asequibles en el mercado. Eso es lo que se recoge en el último informe presentado en el CES de Castilla y León, en el que se fija como objetivo claro el mejorar unas cifras que evidencian cómo la emancipación de los jóvenes, el que estos puedan articular su proyecto de vida, continúas siendo no sólo un reto, sino una verdadera carrera de obstáculos. Las cifras así lo reflejan, con una emancipación juvenil que difícilmente supera el 14% en Castilla y León. A lo que se le añade que el 40% de estos jóvenes que sí logran irse del hogar familiar de sus padres depende de ingresos ajenos al trabajo, como becas, prestaciones o ayuda de familiares para hacer frente a las mensualidades de los alquileres. Y así se puede seguir señalando la pírrica cifra de jóvenes que ya viven por su cuenta en un piso o residencia propia, apenas un 33%, mientras que el reto vive de alquiler la gran mayoría de ellos en pisos compartidos, para así poder sumir los gastos.

Lo que no se les puede negar a estos jóvenes es la falta de ganas de salir del cobijo de los padres para poder montar su vida. La gran mayoría de ellos se iría y se compraría un inmueble si tuviera la oportunidad para hacerlo. Ahora, a la vista de este SOS que lanzan los jóvenes le toca mover ficha a las administraciones, a todas sin excepción, pero principalmente al Gobierno y a la Junta. Es necesario que se articulen políticas de apoyo a los jóvenes, tal y como ellos reclaman, y de fomento e impulso a viviendas públicas asequibles. Sólo así, trabajando en estas políticas públicas de acceso a la vivienda los jóvenes de Castilla y León tendrán un oportunidad para emanciparse. Ahí está la clave y la solución. Toca ejecutarla.