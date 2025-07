Creado: Actualizado:

La monserga esa de cada verano, como cada verano llegado el verano, de que no hay médicos por culpa del sanchismo y tal no cuela. Debería la consejería del ramo buscar otra excusa, más peregrina. Médicos hay. Y bastantes en Castilla y León. El problema es que están mal repartidos y peor organizados. Y lo sabe el titular del ramo, Alejandro Vázquez Ramos, que no se atreve a publicar, por ejemplo la tasa de oncólogos de Salamanca y la de Bierzo, sin ir más lejos, ni más cerca. Y mira que se lo ha dicho en sucesivas ocasiones el jefe colegial de los colegiados, el doctor Villarig, que anda ahora amargado tras los sucesos judicializados de la elección del chiringuito colegial de León. Lo que hay es un desorden perfectamente ordenado para tener contenta a la clase médica y otras castas. Los pacientes, que se las compongan. Nadie les mandó nacer ni pacer en el Bierzo u otras periferias. Hay que buscar el centro, ahora que todo se polariza. El centralismo sanitario es directamente responsable de las carencias sanitarias que se agudizan con la llegada del estío. Pero a eso ya no se le va a meter mano en este mandato. Y eso que el bueno de Vázquez venía con ganas. Con Villarig hemos topado. Y no será que no debiera estar ordenado a la vista y recuento de gerentes, coordinadores, jefes de servicio y otros estamentos que componen la ya excesivamente burocratizada estructura sanitaria. Coordinador de centro de salud y no pisa por él. Presidente del colegio de médicos en Soria y no pisa consulta hasta las once, almuerzo mediante. Y así podemos seguir. Las citas presenciales tardan una semana. Pero el ambulatorio está vacío de almas. Por no hablar de celadores y celadoras que ordenan más que el pueblo en la canción de Grandola vila morena. Ya saben las estrategias penitenciales de las Consejería de Salud y Excusas, a otro perro con ese hueso del sanchismo. Aburre a las vacas la Junta con la letanía del sanchismo y su mecanismo.