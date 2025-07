Creado: Actualizado:

Hay tres provincias en las que el PSOE de Castilla y León no es el erial que es en las otras seis: Soria, Palencia y León. Tres enclaves en los que los socialistas mantienen el tipo y el gobierno de las capitales contra viento y Mañueco. Pero es que además en León el del erial más bien es el PP, que se sujeta con Morala en Ponferrada y poco más. Estando así las cosas, han desembarcado los figuras de la ejecutiva autonómica, la del PSOE de Castilla y León, que no saben si matan o espantan, para incomodarle un poco más la vida a Cendón, como si no tuviera suficiente con los vapuleos que le mete el regidor leonesista JA10, de su mismo Partido Socialista, pero de distinto pelaje. Ya lo dicen los evangelios:Daniel de la Rosa y el martillo (pilón), una declaración tuya bastará para encharcarme. Con lo tranquilo de transitaba el pacto de la Diputación, con Courel siempre plácido con los postulados de la UPL. Y el de Burgos, al que todavía no le han dado el manual de singularidades de Castilla y León, llegó, muy ufano, como si fuera El Campeador, a meter los perros en danza. Luis Mariano Santos, que las coge al vuelo, no ha tardado en hacerse el ofendido. La testifical de De la Rosa le va a costar un arreón a Courel y a Cendón. Es lo que tiene creerte el rey del mambo sin cheirarlas. Bonito jaleo en la tierra de la vicesecretaria de Carlos Martínez, que sigue haciendo las Américas. Las risas van por barrios, pero ahora se han instalado a orillas del Húmedo, en el viejo consistorio, donde tiene su aposento institucional JA10, que observa atentamente cómo los enemigos internos se devoran a sí mismos, como Saturno con los hijos a dentelladas. De seguir esto así, Carlos Martínez tendrá que volver a visitar la ONU para pedir la intervención de los cascos azules antes de que llegue sin partido ni esperanza a los comicios de marzo. Verán ustedes lo chula que va a estar la convención que Sánchez ha montado en León para septiembre como lanzadera electoral.