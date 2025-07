Puente, Nino Bravo y Noelia

Creado: Actualizado:

Es posible que el PP no vuelva a encontrar a ninguna osada dispuesta a ir a incordiar al ministro Óscar Puente. A la última se la ha devuelto en una caja de pino Soria, políticamente hablando. Noelia Núñez, que no es la de la canción de Nino Bravo, la última incauta de la cuadrilla Tellado que ha salido hecha jirones en el intento. No sabemos todavía a qué dedica el tiempo libre. Pero sabemos que la última vez que dijo una verdad sobre su curriculum se le cayó un brazo, y tiene tres. Ni al médico le cuenta la verdad como para confiar en ella como baza de ataque al sanchismo. Feijóo pone un circo y le crecen los enanos (de Lamine Yamal), los Montoros y las Noelias. El ridículo es atroz. Es la máxima expresión de ir a por lana y regresar escardada hasta la coyuntura del sobaquillo. No se acordaba del famoso episodio aquel en el que oyeron gritar a uno en la sexta planta de Génova «¡a Puente no, a Puente no!». Era uno al que querían obligar a interrogar al ministro en sede parlamentaria después de haber organizado varias carnicerías con algunos allegados de bancada del aspirante. Recuerden que el único que ha sido capaz de poner en delicada situación a l ministro fue el segoviano Juanjo Sanz Vitorio. Con sus mismas armas. Armándose de contexto y de hemeroteca, a cuenta del actual presidente de la Renfe al que Puente despidió siendo gerente de Auvasa en Valladolid. Lo del despido se puede constatar en las cuentas de la empresa pública, de la que no hubiera cobrado si se hubiera ido voluntariamente. Este es otro caso similar al de Noelia, pero con el ex concejal de tráfico Vélez asumiendo el despido tras afirmar la baja voluntaria del hoy máximo artífice de que la Renfe haya suprimido las paradas en Sanabria para darle las lametadas que pedía el iluminado alcalde de Vigo. Por un quítame allá en Sanabria esos 15 minutos el PSOE las va a pasar más putas que Ábalos en el ministerio en las próximas autonómicas. ¡Viajeros al tren!