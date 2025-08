Quejoso acaba Pollán julio

Creado: Actualizado:

Quejoso, mas no sofocado, acaba el mes de julio el preboste de las Cortes de Castilla y Pollán. No creen en las autonomías, pero sí en los BMWs y los billetes con los que regamos el chiringuito de la cúpula nacarada. Mes y pico llevan de vacaciones sus señorías, y lo que te rondaré morena de mes y pico más. Reclama Pollán a la Junta que le abone los casi 12 millones de euros para los gastos de dos trimestres del parlamento. Aunque en la jornada laboral, entre veraneos, navidades y pascuas, al calendario de sus señorías se les ha caído un cuatrimestre. Ya lo pueden decir al unísono los procuradores con sueldos de cien mil más BMWs oficiales a disposición y disfrute: es el verano de nuestras vidas. Seis meses a razón de millón al mes nos cuesta el hemiciclo nacarado para paguitas, noches de hotel subvencionadas, canapés sin gambas, el surtidor para los BMWs y varios. Porque aunque vacacionan, los BMWs sí son para el verano. Por eso no sueltan prenda. El escándalo que alberga el asunto de los BMWs es de dimensiones considerables, por eso el PSOE brama una cosa, pero compadrea con VOX otra en favor de la oscuridad. De la transparencia de Sánchez, tras la implosión Cerdán sólo queda el nombre, como con la rosa en El nombre de la rosa. Expertos oscurantistas en predicar conceptos éticos y morales para la plebe, que ellos se la pasan por el forro de los caprichos orgánicos. De las promesas de transparencia en las Cortes de Patricia Gómez Urban sólo quedan las promesas. El PSOE de Cortes lo rige Lampedusa. Cambiar los sueldos para que todo siga igual. Y así acaba el curso escolar de la política de las Cortes como empezó. Sin pegar un palo al agua y con la penumbra por bandera. Están citados todos para septiembre tras dos meses y medio de merecidas vacaciones. Cualquier día sufren un esguince de pulmón. Más indecencia de la que emana de nuestras Cortes es imposible ¡Más BMWs, es la guerra!