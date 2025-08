Propuestas para la provincia de Soria

Creado: Actualizado:

Fui a la manifestación de Soria Ya relativa al tren. Fui con ilusión y expectación por ver como se desarrollaba la misma. Saqué dos conclusiones: la mayoría de los asistentes superaban ampliamente los 50 años ¿no les importa a nuestros jóvenes el desarrollo de nuestra provincia? y la segunda la pobreza de las reivindicaciones. ¿Cómo se puede reclamar paradas en pueblos sin población? Espero y deseo que ese partido y también PSOE y PP de Soria, sean conscientes de que Soria no puede perder el tren.

Y la única vía posible para no perderlo es una nueva Vía, tipo AVE, de nuevo trazado que partiendo de la vía AVE Madrid-Zaragoza, en Alcolea del Pinar (Guadalajara), se conecte a Medinaceli (Conexión a Vía Convencional). Y después que siga su trayecto, en paralelo a la autovía hasta el sur de Almazán (Villalba). Y desde aquí a Cubo de la Solana, Aldealafuente y Soria/Valcorba. En Aldealafuente se debe hacer un bypass directo a Cabrejas del Campo (esto para mercaderías que no tenga su origen o destino en Soria capital). Desde Valcorba a Cabrejas del Campo, Ólvega y Ágreda, para seguir hasta Tarazona y Tudela.

Sería una línea de tren nueva, tipo AVE, con un mínimo de 200 kms/hora. Vía mixta para pasajeros y preferente de mercancías, entre Madrid e Irún. Trayecto: Madrid-Guadalajara-Alcolea del Pinar-Medinaceli-Almazán-Soria/ Valcorba, Ólvega/Ágreda, Tarazona, Tudela, Pamplona, San Sebastián e Irún. Vía Internacional de Mercancías Madrid-Irún.

La propuesta a Navarra sería que Tudela fuera el centro distribuidor de mercancías hacia Zaragoza, Levante y Cataluña de mercadería procedente de Reino Unido, Oeste de Francia (París), Países Bajos, y Países Escandinavos.

La propuesta al Gobierno de España: descontaminar Madrid y para ello establecer que desde Arcos de Jalón y desde Almazán y viceversa y hasta y desde Madrid y Sur peninsular la mercancía fuera solamente por tren.

Serían crear una serie de centros satélites de Madrid situados a más de 150 kms de la Capital. Así tendríamos en la línea Madrid-Barcelona, Arcos de Jalón; en la Línea Madrid-País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja: Almazán. En la Línea Madrid-Galicia: Ávila: En la Línea Madrid-Levante: Cuenca. En la Línea Madrid-Lisboa: Talavera, etc.

Sería un proyecto no solo para Soria sino que beneficiaría a provincias del Centro Peninsular. Es una opción viable y rentable y a la que Soria puede y debe sumarse.

Se podría aprovechar de la vía actual el balastro, las vías, etc.

Sr. Director de Diario de Soria ¿Quién nos va a comprar una vía cuyo trazado es del siglo diecinueve y con una velocidad aunque sea electrificada que sea menor de 160 kms/hora?

¿Por qué somos pobres hasta para pedir?

¿No tienen línea AVE provincias similares a la nuestra?

Yo no me resigno a que sea una línea nueva, con un mínimo de 200 kms/hora y cuyo trazado he detallado pero sería la Vía Internacional de Mercancías Madrid-Irún, pasando por Soria

Le resumo mis propuestas por si fueran del interés de nuestros gobernantes:

1.-Universidad de la Lengua Castellana (yo lo denomino así para darle más realce y para dar cabida en este proyecto a las universidades de nuestro entorno Zaragoza, Navarra, La Rioja, Burgos, etc.). Serían cursos de verano (más o menos de 3 meses de duración) de español para extranjeros.

2.-Ciudad del Deporte Estival Español: Ídem anterior para deportistas de élite y aficionados.

3.-Ciudad Estival de la Literatura Española. Ídem a puntos anteriores para autores de narrativa y poesía en español.

4.-Ciudad Estival de la Música en Español. Ídem a puntos anteriores para cantantes en lengua española. Conciertos.

5.-Canón de Agua: ¿debe ser el agua un bien gratuito o deben las provincias productoras de ese bien cobrar por ella? Según mis cálculos y de acuerdo a datos sacados de Internet sobre el caudal exportador de los ríos de nuestra provincia, y si mis datos fueran ciertos, me da como resultado anual la nada inestimable cifra de 100 millones de Euros, cobrando a 10 céntimos el metro cúbico.

6.-Desarrollo turístico de la Provincia y Capital de Soria. Tipos de Turismo. El carácter itinerante del gerente de Turismo. La incorporación de Soria como destino turístico de Madrid. Otros tipos de Turismo: la gastronomía, los productos singulares sorianos. La Caza y la Pesca. Las actividades deportivas al aire libre, etc.

7.-Nueva Vía de tren Mixta de Mercancías y pasajeros. De nuevo trazado. Si posible aprovechar material ferroviario, recientemente instalado en Vía Soria-Torralba. Vía Internacional de Mercancías Madrid-Irún, con recorrido Madrid-Guadalajara-Soria-Tudela (La Rioja)-Pamplona, San Sebastián e Irún. Soria es el trazado natural y el mejor desde el punto de vista orográfico entre Madrid e Irún. Vía con velocidad mínima de 200 kms/hora. El trazado debería ir desde Alcolea del Pinar a Medinaceli y desde aquí a Almazán paralelo a la Autovía. Desde Almazán a Cubo de la Solana, Martialay y Soria/Valcorba. Debería haber un Bypass en Aldealafuente a Cabrejas del Campo, para mercaderías con destino Norte España y Europa. De Valcorba (o en su caso desde Cabrejas del Campo) a Ólvega y Ágreda, para continuar hacia Tarazona y Tudela. Luego a Pamplona, San Sebastián e Irún.

Soria puede y debe aspirar a esta vía de tren. Si no se realiza Soria ya no podrá competir con ninguna Provincia española. PSOE de Soria, PP de Soria, Soria Ya, Patronal soriana (a ver si se nota que la Patronal Castellana está presidida por un soriano), sindicatos y Ciudadanía en general tenemos la obligación de luchar por este proyecto. Es nuestro futuro.

Todas las capitales del centro peninsular son punto intermedio (parada) entre Madrid y la Costa, ya que ambos concentran la mayoría de la población en España. Y en vía de nuevo trazado, tipo AVE.

Para Soria propongo mismo trato: punto intermedio entre Madrid y la Costa (San Sebastián e Irún), vía de nuevo trazado, tipo AVE. Vía internacional de Mercancías Madrid-Irún.

¿Por qué nuestros gobernantes, patronal soriana, sindicatos no reivindican mismo trato para Soria?

Es que el trazado natural desde el punto de vista orográfico entre Madrid y San Sebastián es la provincia de Soria.

Actualmente un viajero de San Sebastián para ir desde su ciudad a Madrid tiene que ir por Valladolid. ¿No creen ustedes que si le preguntáramos a ese mismo viajero si quisiera ir por Navarra y Soria a Madrid que hay muchos menos kilómetros nos diría que de acuerdo?

El tren es el asunto más importante por resolver que tiene Soria. De cómo se afronte; de si se realiza o no lo propuesto, dependerá el futuro de Soria, incluso como Provincia. Es un tema muy serio. No pido para Soria que se nos dé más que a otras provincias del centro peninsular. Solicito lo mismo.

8.-Autovías A-11 y A-15.

La A-15 es la principal Autovía que pasa por nuestra provincia. Significa mucho para nuestra economía. Nos comunicará con la tercera Área Industrial de España (País Vasco, Navarra, La Rioja, Zaragoza, etc.). Y con Madrid. Importantísima su realización en el menor tiempo posible.

Debería estar terminado para el verano de 2026 el tramo entre Lubia y el Puerto del Madero.

El día que esta importantísima vía de comunicación esté acabada adelantaremos 30 años como mínimo.

También es muy importante la terminación de la A-11 o Autovía del Duero, pero aquí estamos mejor posicionados. Solo nos queda el tramo de Lubia a La Mallona. Mismo plazo de finalización que el fijado para la A-15.

9.-Centros de Datos de Empresas Privadas. Tenemos que hacer valer nuestra climatología para su instalación. (En Zaragoza han creado cientos de puestos de trabajo).

10.-Desarrollo Agrícola: Soria debido al cambio climático ofrece oportunidades únicas para la agricultura intensiva de verano.

Desarrollo avícola y cinegético.

La importancia de nuestros vinos.

11.-Desarrollo forestal

La calidad de la madera Pino Soria y su marca de garantía.

La flora y la fauna. Los cotos y la caza.

La pesca.

El turismo en el bosque.

Embotelladoras agua.

Piscinas origen ríos como criaderos especies.

12.-La ganadería.

La calidad de nuestras carnes. Y su difusión.

Urgente necesidad de un matadero Industrial en zona de la Capital.

13.-Comercializadora única provincial:

La necesidad de agrupar la difusión de nuestros productos bajo una única comercializadora provincial.

Los destinos a establecer esa comercializadora: Zaragoza, Bilbao, Madrid, Valencia, Logroño, Pamplona, etc.

La necesidad de espacios físicos en esos destinos para su comercialización.

La necesidad de unos buenos comercializadores.

La digitalización y la videoconferencia entre Proveedores y clientes.

Soria es hoy en día la provincia más pobre de España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Soria en PIB y población ocupa el puesto 50, es decir la última plaza. Soria Nos necesita a todos. Se puede repartir la riqueza. Si hacemos lo mismo con la pobreza nunca saldremos de pobres. Es muy necesario aunar esfuerzos y tirar del carro entre todos. Soria nos necesita. Seamos numantinos y empujemos entre todos. Si lo hacemos así saldremos adelante.