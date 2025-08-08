Creado: Actualizado:

Calor, mucho calor. Un calor sofocante. Y calima, mucha calima. Es lo que tiene el verano. Eso y la calma chicha que anuncia la tempestad política que se desatará tras este caluroso mes de agosto, que azota a la Comunidad y al conjunto del país ola de calor tras ola de calor. Ahora es tiempo de paseos por el mar, la montaña o esos pueblos de Castilla y León que oscurecen en invierno y lucen espectaculares en verano. Tiempo de vacaciones, esas que para el arrendatario de la calle Génova, hasta que a la arrendadora madrileña le plazca, están sobrevaloradas. Él sí que está sobrevalorado.

Claro que quizás se refería a esas que disfrutan sus señorías del mausoleo de las Cortes de Castilla y León, ese que se asienta en la vallisoletana avenida Salamanca. En su caso si tienen más valor de lo que realmente merecen. Si fuera por el trabajo que desarrollan, la gran mayoría salía a deber en lo que a días de vacaciones se refiere.

Y así transcurren los días, de ola de calor en ola de calor, a la espera de la llegada de los últimos días de agosto y, sobre todo, los primeros de septiembre. Ahí será cuando ya comience a refrescar el rostro, como dice el refranero popular. Será entonces cuando vuelvan los oscuros políticos, nada que ver con las golondrinas de Bécquer, sus nidos a posar y desde ellos comenzar a lanzar los alaridos y graznidos que ahora acallan las vacaciones estivales.

Y de fondo comenzará a vislumbrarse y oírse esa marejada, cuando no mar gruesa, que aleja la actual calma chicha y que desembocará en el primer tsunami electoral, el de las autonómicas de Castilla y León, salvo que Pedro Sánchez lo evite con un adelanto de las generales que ni está en su cabeza, ni en la de sus aliados de investidura, ni se le espera. Será el tiempo de las carreras y los sustos. Carreras de unos, para evitar que se los lleve la corriente de las listas y tengan que ponerse a trabajar, vaya usted a saber dónde porque a muchos de ellos no se les conoce más oficio y beneficio que la política de no hacer nada. Ya lo decía un político leonés, del PP para más señas, camarón que se queda quieto se lo lleva la corriente. Bien lo sabía él, a la vista está de su buena colocación, sin sobresaltos, reconocida y bien remunerada. Tampoco es tiempo de dar nombres, ahora es tiempo de calima, calor, mucho calor y vacaciones, muchas vacaciones por muy sobrevaloradas que estén (arrendatario de Génova dixit). Tras las carreras llegarán los sustos. Y tras estos, los aspavientos de aquellos que se quedarán compuestos y sin el huequecito en la lista de las autonómicas para continuar sesteando, de vacaciones en vacaciones, en el mausoleo de las Cortes. Pero ese será otro tiempo. Ahora es tiempo de calor, de calima, de vacaciones y de calma chicha. Mucha calma chicha.