¿Menos turistas este verano?

Creado: Actualizado:

Se quejan los hosteleros sorianos de que este verano han venido menos turistas a nuestra provincia. Eso dicen, al menos, desde la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR). Entre sus conclusiones dejan caer que uno de los motivos principales ante esta bajada de visitantes se debe a la situación económica por la subida de los precios y también al cambio de hábitos de los visitantes que quizás ya no centralizan tanto como antaño sus salidas en estos meses estivales. Entre un 6% y un 10% han valorado la caída de reservas en este mes de agosto en Soria. Huelga decir que, en estos casos, buscar el binomio causa-efecto y acertar, es muy complicado por no decir imposible. Siempre lo es. Que la situación actual de la economía de nuestro país no está en sus mejores momentos -aunque desde el gobierno central y parafraseando a Zapatero algunos se empeñen en decir que seguimos siendo la `Champions League´ de la economía europea- es una realidad que se traduce en una merma en el bolsillo de los ciudadanos. Pero miren, no sé si se habrán dado cuenta de la cantidad de nuevos apartamentos turísticos que han aflorado en los últimos años y especialmente en la capital, y que quizás, sí sea una de las causas principales de la bajada de reservas en los hoteles de toda la vida. Los hábitos cambian a pasos agigantados, y ese tipo de establecimientos de nuevo hospedaje -cuyas estadísticas de ocupación son difíciles de cuantificar por las asociaciones del sector-, están al alza en todo el territorio nacional porque son más asequibles económicamente en muchos casos, ya sea para una familia, para parejas o grupos de amigos. Además -y es un factor a tener en cuenta para explicará la también bajada de comidas y cenas en los restaurantes de la que ASOHTUR se hacía eco-, al poseer muchos de estos lugares de hospedaje cocina propia, eso se traduce en que muchos usuarios opten por realizar alguna de las comidas del día en el propio lugar de pernoctación, ahorrándose así unos cuantos euros que pueden destinar a otros menesteres. ¿Ha habido menos turistas este verano? Sepa el lector que esta es la pregunta del millón y que dependiendo de a quién le pregunten, le dirá una cosa u otra. Todos los veranos pasa lo mismo. Casualmente el otro día, hablando con un colega del sector del comercio, conveníamos en que este verano, en la capital, ha habido una buena afluencia de visitantes y el comercio lo ha notado para bien. Hace unas semanas, hablaba de los «benditos funcionarios» en un artículo refiriéndome a las ventas del comercio local. Hoy sumaré a esa ecuación a los benditos también, visitantes veraniegos, que tanto nos alegran el comercio estos meses. Y es que hasta que pase San Saturio y nos quedemos los cuatro gatos de siempre viendo pasar los estepicursores por la calle, disfrutemos de estos días de afluencia de gente y que nos desvela una realidad empírica: a mayor población, mayor prosperidad para muchos sectores.