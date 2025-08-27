Los Reyes, en el paisaje de la tragedia

Creado: Actualizado:

La visita que hoy cursarán los Reyes a las zonas devastadas por los incendios de Zamora y Las Médulas no es mero simbolismo. Es un ejercicio de responsabilidad institucional para hacer más visible el drama tras el drama, la tragedia después de la tragedia de las llamas. Más allá del paisaje y el destrozo ocasionado en unos entornos que tienen en el turismo uno de sus recursos imprescindibles, está también la vida cotidiana que arrasó el fuego. Los pastos, las setas, la miel o las castañas que en ambos territorios no darán sus frutos los próximos años. Recursos que no son mero aliciente, que en algunos casos son el sustento de un mundo rural que cuida la naturaleza de la que vive a diario. Esa es la realidad cercana, inmediata y diaria que queda tras el fuego. Los castaños de Las Médulas que no volverán a crecer frondosos. Y no sólo para pincelar el paisaje lunar de la herencia minera de los romanos para disfrute de cientos de miles de turistas. Son las castañas que tanto hambre quitaron en esos territorios históricamente o que sirvieron para dar la posibilidad de ir a la universidad a generaciones de familias humildes. Esa es la realidad que no hay que olvidar cuando desaparezcan los hidroaviones, los informativos ya no se ocupen de esas gentes y la lluvias de otoño borren el recuerdo colectivo de un verano que nos encogió el alma y nos dejó aterrorizados. El peor verano de incendios de nuestra historia, y eso que en Castilla y León los hemos tenido soberanos.

Los Reyes podrán conocer de primera mano qué es lo que ha devorado el fuego. Podrán hacerlo con el testimonio de sus protagonistas directos y de sus principales víctimas, que son los pobladores de la cada vez más mermada España vacía. Y los incendios de este año no van a ayudar nada a revertir una situación de éxodo que padecemos desde hace más de seis décadas.

De estos fuegos se saca también una enseñanza esencial, tal y como se extrae de los testimonios de pobladores: no podemos seguir abordando el mundo rural como un parque de atracciones al que acudir en masa en periodos vacacionales y olvidarlo el resto del año. Al menos no podemos si queremos aspirar a su supervivencia, imprescindible para nuestra identidad, pero también para nuestro desarrollo y sostenibilidad. Sólo cuando el próximo año el precio de la miel, de las castañas o de las setas se ponga por las nubes muchos serán conscientes de lo mucho que se pierde con los incendios y la falta de atención y cuidado a unos entornos que viven a la intemperie y el amparo de sus vocacionales pobladores. Cambiar el modelo pasa por el refuerzo y fortalecimiento del mundo rural y de sus gentes. Los Reyes lo entenderán.

Como lo entendieron los por entonces Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía hace 25 años cuando cursaron una visita institucional de tres días al Bierzo, con Juan José Lucas de presidente de la Junta, y pudieron conocer de primera mano el espectacular paisaje de Las Médulas y admiraron sus castaños centenarios. Uno de ellos viajó después, como regalo, a los jardines de la Zarzuela.