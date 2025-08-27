Te lías, Bendodo, con Barcones

Creado: Actualizado:

Con nuestra intemperie en llamas y el cielo enlutado de pavesas y cenizas lo único que no necesitamos son gentecillas con una lata de gasolina en el canutazo. Te (E)lías, Bendodo. Es más que seguro que Virginia Barcones, la jefa de Protección Civil, no es una pirómana, como dices, Elías. Pero lo que sí es seguro es que tú eres un incendiario. Feijóo intentó empaquetarte y ponerte un lazo en el último congreso, pero se encontró con la resistencia de Juanma Moreno, que le advirtió que el cacharro no tenía devolución ni acuse de recibo. Y desde entonces, o desde antes, te has quedado en tierra quemada, la que vas dejando a tu paso, figura. Tendrías que currar del ocaso hasta el orto dos años seguidos para alcanzar la capacidad de trabajo que despliega Barcones en una jornada. Y lo de ella no es de ahora. Viene de lejos, como lo tuyo, pero Feijóo no lo sabía hasta que te reclutó. Todavía no se sabe a quién se le ocurrió desempolvarte, Bendodo, que te lías, en el peor verano de nuestras vidas para caldear el ambiente político y relanzar la carrera de Barcones, que sólo fue víctima de su lealtad. La lealtad que le costó el puesto de delegada del Gobierno en Castilla y León en una de la muchas patadas que Sánchez le ha metido a Tudanca en el trasero de otros. Y así camina el PP, con desperfectos que agrietan una estrategia sólida, certera y consolidada que tanto necesita para tapar la fuga de votos que tiene por la derecha. No le ha prestado excesiva ayuda a los barones, el tal Elías. Castilla y León es la pieza a batir. Asoman las urnas de marzo. La estrategia del PSOE es tan escatológicamente electoral que sólo asoman por los rescoldos de la tragedia para ver a un Sánchez apático y anodino. El veraneo de nuestras vidas. Ojo al dato:el que acuda al drama del fuego y su ruina con instinto electoralista y estrategia de desgaste acabará abrasado. Antecedentes:sierra de la Culebra 2022. Municipales 2023: el PSOE fue devastado por las urnas en Zamora.