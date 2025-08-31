Patrimonio cultural y turismo sostenible

Creado: Actualizado:

«El patrimonio es la memoria de un

pueblo, y el turismo su ventana al mundo»

(Sin autor conocido)

Siempre hemos defendido que la intervención en el patrimonio cultural se debe ejecutar para la conservación y transmisión del mismo y que ello conlleva una importante repercusión social en diversos aspectos: economía, turismo, etc.

Pero debemos asumir, lamentablemente, que no siempre hay el suficiente presupuesto para proceder a intervenir y como consecuencia de ello, en infinidad veces, este se debe buscar fuera del área de patrimonio.

Aún recordamos como a finales de la década de los noventa del pasado siglo XX la Unión Europea apenas tenía presupuesto para invertir en temas culturales y menos para rehabilitar el patrimonio cultural.

Sin embargo, la entonces Dirección General 16, hoy ya no existe, poseía unas importantes cantidades económicas con destino a espacios medio ambientales y ello nos llevó a intervenir en bienes culturales ubicados en las mencionadas áreas.

Y decimos esto ya que para programar intervenciones en patrimonio cultural se deben analizar todas las posibilidades con el fin de obtener presupuestos al efecto.

Eso ha realizado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, que dirige el Prof. Gonzalo Santonja, y ahí están las importantes inversiones que se están realizando desde la Dirección General de Turismo que dirige Ángel González Pieras.

En varias de estas «sábanas quincenales» hemos escrito diversas veces que el concepto de turismo evoluciona continuamente y, pese a ser reiterativos, debemos decir, una vez más, que de aquel turismo de mitad del siglo XX, cuyo destino era la playa, se pasó a un turismo de interior y este, igualmente, ha evolucionado y sin salir de nuestro territorio vemos como ahora prima el patrimonial, al que últimamente se ha unido el enogastronómico.

Por ello, tanto las administraciones, como los responsables técnicos, deben asumir esta realidad. Realidad que viene a demostrar que el turismo, en este caso, patrimonial puede generar beneficios de una amplia índole, especialmente financieros, y estos deben repercutir en los bienes culturales.

Por eso a nadie debe sorprender que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte haya decidido, desde su Dirección General de Turismo, establecer entre sus prioridades una política de inversión, dentro de su estrategia turística, en bienes patrimoniales como motor de desarrollo económico.

Si acudimos a sus «Planes de sostenibilidad turística» podremos ver como, a lo largo de nuestro territorio castellano y leonés, se están realizando unas interesantes actuaciones con importantes inversiones, lo que se viene a complementar con una línea de subvenciones a municipios de menos de veinte mil habitantes.

En Soria, se están aplicando ambas líneas y ello está permitiendo la salvaguarda de diferentes elementos de nuestro patrimonio cultural. Ahí están las intervenciones en Medinaceli, San Esteban de Gormaz o Berlanga de Duero, por poner tan solo algunos ejemplos.

Pero dentro de esa idea de incentivar la consideración social del patrimonio, se ha dado un paso más y vía otras administraciones se han enfocado investigaciones e inversiones a diversas actuaciones dentro del mundo celtibérico. Recordemos la redacción y actualización de los «Planes directores», de nuestros tres grandes yacimientos: Tiermes, Numancia y Uxama.

La redacción de proyectos para actualizar y mejorar algunas infraestructuras y musealización de algunos centros de visitantes.

Sin olvidar, algunas intervenciones en yacimientos de alto valor científico, quizás con menor conocimiento social, como son los de: «Las Eras», «Ucero» o «Los Casares». Y así podríamos seguir mencionando diversas actuaciones puntuales en nuestro mapa provincial.

Estamos ante unas acciones pensadas y diseñadas para obtener los máximos beneficios para nuestro patrimonio cultural partiendo de una realidad. En estos momentos los recursos vienen del área turismo, como hace unos años venían de medio ambiente, y mañana pueden originarse en otros departamentos.

Y para llevar a buen puerto lo expuesto hasta ahora es clave que todos los sectores implicados en el desarrollo de estos planes de gestión sean conscientes de la realidad y de la importancia de los mismos y todos los intervinientes, incluyendo el sector privado, asuman que estamos camino del segundo cuarto del siglo XXI y que debemos ir aprovechando las circunstancias.

Hablando del sector privado, tema en el que venimos insistiendo hace décadas, y asumiendo que Castilla y León es una de la Comunidades Autónomas más ricas en patrimonio, es necesaria la búsqueda de la sostenibilidad de nuestros bienes aunando la financiación pública con aportaciones privadas. Recomendando que una parte de los beneficios deben reinvertirse en la conservación del patrimonio.

En múltiples casos se ha podido comprobar como la restauración, transformación y «explotación» de algunos inmuebles como recursos culturales muestran unos interesantes resultados que nos llevan a ser identificados como buenas prácticas.

En definitiva, lo que hemos expuesto es una evidente busca de una sostenibilidad económica, social, político-institucional y medioambiental con un evidente fin como es la defensa, protección y rehabilitación del patrimonio cultural.