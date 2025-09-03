La falta de coherencia difumina la solvencia y la solidez en política

Creado: Actualizado:

Reapareció ayer el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, el burgalés Daniel de la Rosa, tras su sonada ausencia del pleno de los incendios, que tan trascendental no debió haber sido, pues no acudió ni el número dos del principal partido solicitante. Reapareció para reunirse, cerrar la ronda de contactos con las organizaciones provinciales socialistas y recabar seguramente propuestas para el próximo programa electoral y la inminente confección de candidatura, que es en lo que andan todos los partidos con sigilo. El PP ya hace tiempo. El modelo de cremallera de género que estrenará las autonómicas de marzo va a complicarle la vida a más de un jefe provincial de las distintas formaciones en liza, especialmente en el PP y el PSOE. En VOX, donde no hay baronías, será más fácil, aunque igualmente difícil de digerir para quienes se vean relegados en las listas para cumplir la exigencia de la cremallera.

El PSOE CyL, principal fuerza de la oposición, y eterno candidato a gobernar Castilla y León tras casi cuatro décadas de hegemonía del PP, debería fijar una estrategia alineada con la política real, coherente y cercana. No parece coherente exigir la dimisión de Mañueco hace cuatro días y ahora tender la mano para pactar unos presupuestos de urgencia con las elecciones a la vuelta de la esquina. Y todo urgidos por la necesidad de no desentonar con el cambio de estrategia de Pedro Sánchez, que ahora se ha animado a intentar una cuentas, que es el motivo de la visita de Salvador Illa al prófugo Puigdemont, que es el que tiene la llave no solo presupuestaria, sino también de la viabilidad del actual gobierno.

Lo cierto es que la petición de dimisión de Mañueco, al que culpan de la tragedia de los incendios, casi al unísono con la mano tendida a Mañueco para alicatar unos presupuestos a última hora, no concilia en exceso. Es difícil de entender hasta para los suyos, que observan atónitos cómo la estrategia es cambiante, cuando no antagónica. El lunes mismo, sin ir más lejos, salieron los jefes provinciales como miuras a pedir la cabeza del presidente de la Junta.

La madurez en política se demuestra con la coherencia, la solvencia y la solidez que cincela la personalidad. Por eso el PSOE de Castilla y León, aunque le resulte difícil, debería caminar más al margen de las idas y venidas de un Pedro Sánchez que es prisionero de sus debilidades, sus urgencias, sus escándalos de corrupción y del trilero mayor del reino que es Puigdemont. Estrategia, solvencia y política real es lo precisa el PSOE CyL.