La reprobación de Quiñones

La reprobación del consejero Quiñones, víctima de sí mismo y su inconsciencia, que no su inconsistencia, que propone el PSOE para el estreno del curso parlamentario tiene trampa en sí misma. No es que el asunto tenga más trascendencia que un poco de alboroto y los efímeros titulares del día de autos. Y al hablar de autos no nos referimos a los BMWs de las Cortes, que ese día está por llegar. Ministros de Sánchez ha sido repudiados en el hemiciclo del Senado como pipas, y ahí siguen, muy repudiados y lustrosos. Sin ir más lejos, alguno de aquí, al que reprueban cada media hora los populares merced a su mayoría senatorial. Pero en el caso del parlamento nuestro la táctica pinta distinto. Con la nueva aritmética parlamentaria espoleada por la cercanía electoral, VOX se arrima más a las maniobras del PSOE para perpetrar un supuesto desgaste al PP. Esa cercanía también advierte que hay que andar con cuidado con los arrumacos. No se recuerda que ningún consejero de la Junta haya sido reprobado en el parlamento. Aunque intentos ha habido. Sin ir más lejos este mandato lo intentó el PSOE con dos de VOX, aunque ahora ya no se sabe si lo son, lo fueron o no lo serán más, Veganzones y Gallardo. Y lo impidió el PP. Eran días de vino y rosas. Es ahora a VOX al que le va el envite socialista para avergonzar, un poco más si es que se puede más, al titular de la cartera de incendios, fuegos y llamaradas. ¿Presenta el PSOE la reprobación a sabiendas de que cuenta con el aval de VOX, por acción u omisión? ¿O lo hace a sabiendas de que no? VOX en la encrucijada socialista con Quiñones en el cadalso. Hagan sus apuestas. En cualquier caso, el PSOE de Sánchez tiene argumentario para una cosa y la contraria. Las dificultades caen en el tejado de VOX si se anima a seguir las miguitas socialistas, dispuestos a morder la presa de Quiñones y no soltarla hasta que suene la campana el 15 de marzo. Al Mañueco no le queda otra que repensar la lista de León.