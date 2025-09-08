Hinojosa del Campo, 29 de mayo de 1808 (I)

Creado: Actualizado:

Entre el 5 de abril y el 23 de junio de 1808, durante los turbulentos días que siguieron a la invasión napoleónica de España, Jovellanos relató en su «Diario de viaje desde Palma de Mallorca a Jadraque», el largo y accidentado regreso de su destierro en Mallorca.

Las anotaciones del 30 de mayo hacen referencia a su estancia en Hinojosa del Campo, en la venta situada junto al Camino Real de Madrid a Francia por Pamplona, hoy abandonada.

En una reciente visita pudimos comprobar cómo los años van dejando sobre la vieja posada cicatrices que se agrandan sin remedio. Su estado, que nos ha conmovido, ha sido el motivo para escribir su historia; una historia en la que abandono y olvido se entrelazan, día a día, avanzando hacia lo irreparable.

Bachiller por la Ciudad de Osma

Melchor Gaspar de Jovellanos Ramírez (1744-1811) había obtenido el grado de bachiller en Cánones por la Universidad de Santa Catalina el 9 de junio de 1761. De aquella etapa apenas conocemos algo más que su certificación académica pero, el solo hecho de que iniciara sus estudios en una universidad modesta como la burgense, encaja con una práctica común en la época: comenzar en un centro «menor» antes de pasar a universidades mayores.

Tras su paso por Osma, Jovellanos completó su formación licenciándose en 1763 en la de Santo Tomás, en Ávila. Más tarde fue becado en el Colegio Mayor de San Ildefonso para seguir sus estudios en Alcalá, donde terminó su ciclo universitario.

La vuelta de un destierro amargo

Casi cinco décadas después de su paso por la universidad oxomense, Jovellanos volvió a la que hoy conocemos como provincia de Soria, el domingo 29 de mayo de 1808:

«[…] La jornada de la tarde fue pesada primero por el calor y mal camino, y luego por haber sobrevenido la noche, aunque la luna hizo más tolerable la molestia y al fin llegamos sin desgracia y después de las nueve a esta ciudad de Agreda.» (Biblioteca de Autores Españoles, tomo LXXXVI, Madrid, 1956)

Regresaba de su largo y penoso cautiverio en el castillo de Bellver, donde había estado preso desde 1801 víctima de las intrigas cortesanas que lo enfrentaron a Godoy. Su franqueza, su prestigio intelectual y moral lo habían convertido en un enemigo incómodo. Austero y reformista, Jovellanos había osado cuestionar el lujo y la corrupción de la Corte, denunciando abusos e impulsando reformas que incomodaban al poder. El precio: siete años de severo encierro –sin proceso ni condena–, dedicados a la escritura y la lectura, asediado por la enfermedad y la soledad.

Liberado al estallar la guerra, con la capital sacudida por los disturbios de la ocupación francesa, Jovellanos evitó Madrid. Se dirigió a Jadraque (Guadalajara) por el Camino Real, atravesando tierras sorianas y dejando constancia en su «Diario» de aquella jornada en la venta de Hinojosa, hoy amenazada de ruina. Sus impresiones nos acercan la «atmósfera» de aquel lugar y de su tiempo.

Permaneció en la provincia los días 30 y 31 durante, un trayecto en que pasó por Ágreda, Hinojosa, Almenar, Zamajón, Armarell [Almarail], Almazán, Cortelagar [Cobertelada], Villazayas [Villasayas] y Barahona. Fue el 30, lunes, cuando hizo un alto en Hinojosa:

«A comer a Hinojosa del Campo, en la venta que está a su lado y sobre el camino; harto buena, mas en cuanto a limpieza, ¡puf! Salida a las tres. En la Venta un Archivero de la Secretaría de Hacienda con su mujer y familia en coche; y en una calesa iba en su compañía uno que dijo ser médico del Retiro y censor de la Sociedad de Madrid. Vienen de allí, cuentan el violento estado en que quedan aquellas cosas y pasan con licencia a Navarra. Suponen que Valencia está en insurrección y aun cuentan que la Audiencia proclamó al cautivo Fernando VII.»

La descripción de Jovellanos nos da una fiel imagen de lo que halló en Hinojosa: una venta –término que usa el escritor; en la terminología de la época «posada» hacía referencia más a un establecimiento urbano que rural–, de buen acomodo pero, destacó disgustado, con falta de limpieza. Seguramente no era una rareza en su época: las hospederías, que solían ofrecer el alivio del puchero y de la lumbre, raras veces podían presumir de limpieza.

En cuanto a la descripción del terreno es escueto pero claro:

«El territorio de Hinojosa, bien cultivado, tiene mucho y buen centeno. Toca con el de Almenara […]».

Sin embargo, que Jovellanos la encontrara «harto buena» –a pesar de la suciedad– no era un detalle menor. El edificio que lo alojó en 1808 era en realidad una construcción casi nueva –la misma que hoy día podemos contemplar y admirar–, que se alzó sobre las cenizas de su antecesora, levantada tras un devastador incendio apenas un par de décadas antes.

El camino real y la posada de Hinojosa

Situada junto al Camino Real, la venta de Hinojosa no era una Posada Real pero sí se integraba en la red de hospedajes que daban servicio a viajeros, correos y tropas. Estos establecimientos privados debían cumplir las ordenanzas y pragmáticas reales que regularon las ventas, posadas y mesones entre los siglos XV y XVIII: ofrecer comida y alojamiento, asegurar el descanso y el relevo de caballerías, y mantener cierta uniformidad en precios y servicios.

Los Caminos Reales eran las arterias vitales de un Estado centralizado: vigilados y conservados para asegurar la comunicación entre capitales y villas de importancia, facilitaban el comercio y el tránsito seguro. El centralismo borbónico había hecho indisoluble el binomio carretera-posada; ambos elementos eran esenciales para el tránsito de personas, mercancías y correos. Las intendencias provinciales supervisaban las obras y su correcto funcionamiento, mientras que la Superintendencia General de Correos y Postas –dependiente de la Corona–, coordinaba la red de caminos y ventas de todo el reino.

En tierras sorianas, «sobre el Camino» Real, la venta de Hinojosa fue un punto de encuentro imprescindible: allí se cruzaban viajeros de largo recorrido en ambas direcciones y se coordinaban etapas de viaje; se pausaba la marcha y reponían las fuerzas: buen trato, precio justo, puchero y descanso.

1788: un fatal incendio

Las ventas y posadas no estaban, sin embargo, libres de riesgos. En 1788 un incendio devastador redujo a cenizas la venta de Hinojosa privando al lugar de su alojamiento tradicional y a los vecinos de una preciada fuente de ingresos.

Solo tras recibir la licencia del Supremo Consejo –órgano central de la Corona, a la vez ministerio de Hacienda, tribunal administrativo y supervisor de obras–, pudo el concejo emprender su reconstrucción; una obra costosa que obligó a buscar un «empréstito concejil» con el que asegurar que la posada volviera a cumplir su función en la red de comunicaciones de la época y la vida económica de la localidad.

En el Archivo Histórico Provincial de Soria (A.H.P.S.) se conservan los planos de dos proyectos de reconstrucción del edificio siniestrado –ambos con planta, alzado y notas explicativas–: el primero fechado en Soria el 10 de abril de 1788; el segundo, en Pamplona el 3 de abril de 1790