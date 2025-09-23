Movilidad, esencial en la igualdad y el progreso en Castilla y León

Creado: Actualizado:

La movilidad, temática a la que El Mundo de Castilla y León ha dedicado este año el Congreso ‘Somos Castilla y León’, es un asunto crucial, esencial y estratégico para el desarrollo y el progreso de las sociedades y los territorios. La movilidad no sólo se ha convertido en una esencia del transporte de mercancías y personas. Es un asunto crucial en materia de igualdad, especialmente en territorios amplios, dispersos y diversos, como es Castilla y León, la región más grande de Europa. Pero la movilidad, la nueva movilidad y lo que conlleva es una cuestión fundamental para el empleo. La movilidad abarca y afecta a prácticamente todos los órdenes de la vida actual. Y así lo dejaron patente ayer los diez ponentes que participaron en las dos mesas que conforman la primera jornada del congreso y que abrió la vicepresidenta del gobierno de Castilla y León, Isabel Blanco, quien relató que la movilidad está en presente en prácticamente todas las acciones de la administración, ya sea el transporte, los servicios sociales, la sanidad o la educación, además de la economía y el empleo.

La oportunidad del congreso, que concita a 23 figuras de primera línea de la política, la economía, la empresa, la tecnología y la discapacidad, es evidente a la vista de la aceptación social que está teniendo y la implicación de los participantes. El espíritu de este periódico con este congreso anual que lleva en el lema de ‘Somos’ el orgullo de Castilla y León es estimular un ámbito de debate en el que los distintos actores de la vida pública puedan debatir, aportar ideas, pero también escucharse y comprenderse entre ellos para adoptar acciones y medidas que redunden en el beneficio del conjunto de la sociedad. El de este año busca una visión global sobre la movilidad que se cierne. Sobre sus retos, pero también sobre sus incertidumbres. Y, fundamentalmente, sobre las decisiones más acertadas para conseguir que la movilidad, además de sostenible, sea real y ajustada alas necesidades y capacidades de una sociedad avanzada. Pero siempre con el ritmo y los tiempos que requieren todos los cambios sociales profundos que implica una revolución. Y el de la movilidad es una revolución en toda regla que llega por tierra, mar y aire, y que está a la altura del gran reto que supone, por ejemplo, la inteligencia artificial, que junto con la digitalización y la ciberseguridad son aspectos que también afectan directamente a la movilidad. Movilidad, un término novedoso que implica, sin ningún género de dudas, un avance y un progreso con cambios sin precedentes.