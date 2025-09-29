El boli mágico de Mañueco

Creado: Actualizado:

Dice el alcalde de Soria que Mañueco tiene un boli mágico. No se asusten; el presidente de la Junta de Castilla y León sigue siendo mortal y a buen seguro usará en sus quehaceres terrenales de despacho un boli BIC o PILOT en el mejor de los casos. Se refería el primer edil soriano —y a la sazón también candidato oficioso del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León en los próximos comicios— a que será Mañueco el encargado de firmar la convocatoria electoral al parlamento regional que ya pronto llamará a la puerta de los castellanos y leoneses. Pero ya saben lo que le gustan a nuestro alcalde las metáforas. Y mucho. Carlos Martínez Mínguez está ya en modo electoral. Aunque la pregunta sería si no lo está todos los días del año. Como el buen padre que antes de marcharse decide dejarle todo resueltos a sus hijos, Martínez Mínguez está dando sus últimos coletazos en la ciudad de Soria. El pasado viernes, en sus conocidos soliloquios frente al atril de madera de la casa consistorial, el regidor dio cuenta de las últimas inversiones realizadas en la ciudad bajo su mandato. Les garantizo que el alcalde quiere irse como Franco: con “todo atado y bien atado”. Qué cosas. Y ante esta anunciada marcha —aunque recordarán que en un artículo dije que el alcalde se va, pero sin irse— el Partido Popular ha comenzado a frotarse las manos. Llevan toda una vida preparándose para este momento. Y el momento ha llegado. Dicen que así se las ponían a Fernando VII. Veremos si el Partido Popular sabe, puede o quiere realmente aprovechar esta bicoca. Y digo esto porque este escenario tan soñado en su día por todos los que intentaron arrebatarle a Martínez Mínguez la alcaldía —me refiero a Marimar Angulo, Adolfo Saiz o Yolanda De Gregorio— (todos ellos bajo un marcado ADN de filiación al PP), no volverá a repetirse nunca. Hay hemeroteca de sobra para constatar que, en estos momentos, una oposición a golpe de foto en la calle para justificar los sueldos de cara a la ciudadanía no es el camino para recuperar la alcaldía. Acuérdense del parquin de Mariano Granados y de la guerra que se declaró por partir la ciudad en dos mitades; acuérdense del horrible parque del rincón de Bécquer bajo el paraguas del plan E de Zapatero; acuérdense del mamotreto del edificio del Mercado. Pero, sobre todo, acuérdense de los resultados que esas actuaciones tuvieron. Hacer ahora de las obras de las travesías el `leit motiv´de la acción de oposición, dará, créanme, el mismo resultado a corto, medio y largo plazo. No entender esto es no entender Soria. Solo volver al ADN puro del Partido Popular con un proyecto serio para los próximos años —devolverle en definitiva a las siglas su estatus de marca ganadora— podrá realmente acercar a los populares al ansiado objetivo. Ojalá tuviera Mañueco un boli mágico de verdad. Quizás así se pudiera empezar a escribir nuevas páginas para esta ciudad que, tras 20 años de socialismo, bien merece un poco de aire fresco…