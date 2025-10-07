Creado: Actualizado:

Ha sido volver a salir a la palestra la UCO Informes a Domicilio S.A. con los sobres de billetes de Ábalos y ponerse a tiritar en la sede socialista de Castilla y León. No por lo que hayan hecho los actuales inquilinos, que nada han hecho. Pero sí por lo que saben que hicieron quienes les precedieron con Tudanca a la cabeza, que todavía no ha explicado en concepto de qué cobraba 15.000 euros de dietas al año, pese a tener sueldo de cien mil e ir a gastos pagos del grupo y el partido. Famosa fue aquella doble contabilidad destapada por este periódico. En las cuentas que se publicaban en el portal de transparencia había menos rastro de las dietas de Tudanca que de la castidad de Ábalos en el ministerio. En las que daban a los barones provinciales, las verdaderas, asomaban en un concepto sin más: 15.000 limpios de polvo y paja para el actual aforado en el Supremo. El primero que levantó la liebre de los sueldos bajo cuerda en toda regla fue el defenestrado Julio Villarrubia, juguete roto del actual ministro Óscar López. Dijo alto y claro que había sobre. Pero a Villarrubia, tras ser derrocado, le sobrevino una gestora que dijo que iba a revisar. Hasta hoy. Después de que este periódico destapara el escándalo de los sueldos bajo cuerda, no se sabe si ensobrados también, como dirían los de VOX de los medios con los que no comulgan el día que no comulgan esos medios, ni portal de transparencia ni gaitas ni cuentas de contabilidad a los barones. ¿Saben quién era el tesorero de la última etapa de Tudanca y sus secuaces en el cotarro? Uno que fue imputado por cosas indecentes con menores, cuya indecencia se sabía, pero se tapó, también hasta que lo destapó este periódico. ¿Van a encargar una auditoría en Castilla y León, como Sánchez? Igual asoma el préstamo de 50.000 a un gerente. Ábalos: de aquellos polvos, estos sobres. Tiene para un rato De la Rosa, Daniel indagando cuentas y billetes. Arde el PSOE y va ser difícil endosarle el incendio a Quiñones.