Sánchez, mitin de aliño en León

Lo que iba a ser una convención por todo lo alto se va a quedar en un mitin mañanero de Pedro Sánchez. Y es que León capital no es país para chistorras. Es más de morcilla de Matallana y embutido de la montaña. No sabían los socialistas de Ferraz cómo esquivar al alcalde socialista de León, José Antonio Diez, que los pone a caldo cada dos por tres, y lo han solventado con un mitin de aliño aprovechando el cambio de hora que no quiere cambiar Sánchez. Y mira que le dieron vueltas al asunto, incluso barajando de trasegar la cita a Ponferrada, donde la soberbia del alcalde y ganador electoral le costó la Alcaldía, hasta el extremo de que sus socios se fueron con el opositor Morala antes que repetir la tortura. No era cosa de ir a territorio derrotado. Intervienen Sánchez y el aspirante a la Junta, Carlos Martínez. Así también evitamos a Puente arengando en tierra hostil. Lo que iba a ser un cónclave de postín acaba siendo un sofocón. Dará los buenos días Cendón, hablará un rato el candidato a la alcaldía de Castilla y León y cerrará Sánchez a todo trapo, con la UCO pisándole los talones (bancarios) y el efectivo, pero más vivo que nunca. Ni convención ni gaitas del PSOE en León. Un apaño entre afines y a salir volando en Falcon y disfrutar del clásico en el sofá de Moncloa, que es tempranero, como los de la Premier. La incógnita de todo este fregado es saber qué excusa encontrará el alcalde de León para no darse de bruces con Sánchez, al que le alquilará el Palacio de Congresos para dar el pistoletazo de salida a la candidatura de su homólogo en Soria. Tiene Sánchez las mismas ganas de verle la cara a Diez, que las que tiene Diez de verle a él la jeta. Por cierto, lo de las vallas publicitarias con la imagen del aspirante acompañado por el lema ‘Un alcalde para Castilla y León’ es propio de un lumbreras no ya sin conocimiento, pero sí con desconocimiento absoluto de la realidad autonómica y sus vicisitudes. Pero eso merece un episodio piloto. Continuará.