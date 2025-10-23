PSOECyL: sobrados de efectivo

Creado: Actualizado:

El otoño empieza a mudar a ocres, amarillos y colores de guerra en Castilla y León. Tiempo de castañas y precampañas. Vamos con elecciones. Episodio piloto. Algún día conoceremos al lumbreras del PSOE que ideó el asunto de sembrar el territorio con vallas publicitarias con la imagen del candidato a la alcaldía de la Junta, aderezado con el lema ‘Un alcalde para Castilla y León’. Tan extemporáneo, que los vecinos miran como vaca que ve pasar a los trenes de Puente, con no menos de media hora de retraso. Y con el revuelo de los Andi y Lucas y la reconstrucción de La oreja de Van Gogh, se preguntan si el rubio de Los Pecos va a emprender gira en solitario. Un verdadero desconcierto atosigar al respetable con cartelería a cinco meses de las elecciones, cuando lo que tienen en mente son los encendidos navideños y el Black Friday. Y entre las ofertas de las vallas aparece un rubiales desconocido más allá de las fronteras sorianas. Ese es el motivo de la campaña, que las encuestas propias advierten del desconocimiento más absoluto del candidato, a sólo cinco meses de que el 15 de marzo se abran las urnas, disolución de Cortes mediante.