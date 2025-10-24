Cascajares, un emblema de empuje y fortaleza en Castilla y León

Creado: Actualizado:

Castilla y León es una potencia en la industria de la agroalimentación. Y lo es por sus empresas, productores y profesionales, que son la punta de lanza de un sector que es esencial para la economía castellana y leonesa. Las cifras, esas que no se discuten, son claras y reflejan que el sector agroalimentario de la Comunidad alcanza cifras récord de 3.400 millones de exportación, que sitúan a Castilla y León como la segunda potencia del país, en lo que a agroalimentación se refiere.

Números detrás de los cuales hay estrategia, política y empresarial, pero también personas intrépidas y con empuje. Como esos dos amigos, Alfonso Jiménez y Francisco Iglesias, que con 20 años crearon Cascajares hace ahora 30 años vendiendo capones. Y, desde entonces, en el año 1994, hasta hoy, y con la mismas ganas, el mismo ímpetu, la misma dedicación y el mismo compromiso con esta tierra tienen a esa empresa como uno de esos emblemas de lo que se puede presumir.

Treinta años a los que Cascajares llega con fortaleza y «en su mejor momento». Creando empleo y generando riqueza en su entorno, en Dueñas, en Palencia y en Castilla y León. Y vendiendo cada día más y por todo el mundo. Una pujanza que se evidencia también más allá de las fronteras españolas, con el exponente máximo de su fábrica de Canadá. Todo desde aquí, desde Dueñas, desde Castilla y León y superando momentos críticos, como un pavoroso incendio que, lejos de amedrentar a las dos alma mater de Cascajares, le hacía resurgir de las cenizas, cual ave fénix, aún con más fuerza. Una demostración de su fortaleza, su ambición, su esfuerzo, humildad y su optimismo. El mismo que les hace levantarse de un incendio, que podría haber dado al traste con todo, para seguir generando riqueza y arraigo en Castilla y León.

Y es que esa es la principal seña de identidad de la industria agroalimentaria, de la que Cascajares es uno de sus máximos referentes por derecho propio, el arraigo, el hundir sus raíces en Castilla y León, más concretamente en ese mundo rural. Son, sin ningún género de dudas, marca de Castilla y León. Lo son, ejercen y presumen de ellos.

Los 30 años de Cascajares es uno de esos ejemplos más claros de la fortaleza de la industria agroalimentaria de la Comunidad. Un emblema de Castilla y León.