El termómetro del empleo refleja una buena salud de Castilla y León

Uno de los termómetros más significativos de la situación de una economía es el del mercado laboral. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa en Castilla y León reflejan una buena salud de la economía de la Comunidad, que en el tercer trimestre del año ha conseguido romper su techo histórico de empleo al alcanzar una población ocupada de 1.057.000 personas. El dato es más significativo si se tiene en cuenta que también se registra un máximo de población activa. Es decir, que hay más personas que nunca en edad de trabajar y el número de personas que están ocupadas es también el más elevado de la historia, todo ello con una reducción del desempleo del 6,6% en comparación anual.

La tasa de paro en Castilla y León, siempre según los últimos datos de la EPA, se sitúa en el 8,6%, con una diferencia significativa con la media española que está en el 10,4%. La evolución es adecuada, pero todavía queda camino por recorrer para reducir los 100.500 parados que refleja la encuesta del Instituto Nacional de Estadística. Uno de los objetivos fundamentales en esa meta quizá esté en la corrección de desequilibrios territoriales que también refleja la EPA. En el desglose por provincias se aprecia cómo hay algunas que están prácticamente en el pleno empleo técnico, con Segovia con la segunda tasa de paro más baja de España, al registrar un 5,46%, mientras León supera la media nacional, con un desempleo del 10,9%, tasa a la que también se acerca Zamora, con el 10,3%. Por ello, aunque el termómetro de la EPA refleja una situación general positiva de la economía de Castilla y León, también da pistas importantes sobre los territorios sobre los que hay que mantener una especial vigilancia.

Aunque vigilancia hay que mantener siempre, dado que conseguir una situación económica positiva es siempre una tarea que no es sencilla y que lleva tiempo, mientras es mucho más fácil y rápido provocar el deterioro.

Por ello, el diagnóstico es importante para incidir y profundizar en las políticas que están dando resultados positivos y no olvidar jamás que la creación de riqueza y empleo está directamente relacionada con el tejido empresarial existente. Ayudar a su fortalecimiento y expansión es el único camino para conseguir mantener la positiva evolución del mercado laboral, algo muy relevante en una comunidad que tiene ante sí un importante reto demográfico. Para fijar población y atraer a nuevos habitantes, el empleo es fundamental.