Los presupuestos de Castilla y León se negocian con todo el mundo

Creado: Actualizado:

Los presupuestos de Castilla y León ya vuelven a estar en las Cortes. Y su tramitación ya se encuentra en marcha, Y en plena tramitación el PSOECyL se descuelga pidiendo una reunión bilateral con el PP para negociar las cuentas. Es difícil de comprender que un partido que pretende gobernar la Comunidad exija exclusividad para negociar las cuentas. Cuando, además, no tiene la llave para su aprobación definitiva.

El PP ha venido a aplicar cordura y a dejar la negociación en el arco de los representantes parlamentarios y sin incluir gente de fuera. Y será en el Parlamento donde se lleve a cabo la negociación, en la que cada uno tendrá que asumir el compromiso de aquí a las elecciones autonómicas del próximo año. El PSOE, que ha venido exigiendo que se presenten la las cuentas, tendrá ahora que definirse y no bastará con diferenciarse de VOX, que también deberá decidir qué hacer. Y deberá hacerlo con explicaciones claras y no con excusas. Las cuentas presentadas, además de más elevadas e históricas, son muy parecidas a las aprobadas por ellos con el PP, de ahí que deberán explicar la motivación de por qué las rechazan, de acabar haciéndolo.

Todo, con unos presupuestos históricos, los más elevados. En cualquier caso, parece previsible el posible rechazo de PSOE y de VOX a menos de medio año de las autonómicas de marzo de 2026. Un rechazo que, eso sí, implicará el que tengan que presentar enmiendas a la totalidad a las cuentas, si es que tienen aspiraciones. Enmiendas que, además de proyecto presupuestario, fijaría su proyecto de Comunidad. Y es que la lógica de la política dice que, a cuatro meses de las elecciones, no le van un cheque en blanco al PP. Sea como fuere, el PSOE, que venía pidiendo insistentemente la presentación de presupuestos, está atrapado y parece buscar una excusa para no apoyarlos o abstenerse.

La petición de una reunión bilateral es un sin sentido, marginando a todos, además de demostrar poco talante democrático y capacidad de diálogo de quien exhibe esas cualidades. Una cosa es predicar y otra dar trigo. La cuentas ya están, con el 80% para Educación, Política Social y Sanidad. Con más crecimiento y más expansivas. Desde el sentido común y la normalidad. No hay despilfarros, como en territorios independentistas. Son presupuestos basados en la sensatez y la sostenibilidad. Más allá de que se puedan enmendar, enriquecer y mejorar vía enmiendas, pero con esa base del 80% para el estado del bienestar. No hay nada para embajadas en el extranjero, ni referéndum ilegales. En Castilla y León el único límite es la atención a las personas, en una Comunidad, extensa, dispersa, envejecida y con la lacra de la despoblación. Y esa debe ser la base de la negociación de unos presupuestos que se deben negociar con todo el mundo.