Eliseo, un soriano de «pro»

Creado: Actualizado:

El pasado 26 de octubre despedíamos en su parroquia de la Concatedral de San Pedro Apóstol a un hombre soriano hasta las cachas y con una notable presencia pública en el devenir de nuestra Soria. Se trata de Eliseo Gonzalo Postigo.

Con la caída de las hojas llega el otoño multicolor. El árbol va dejando se vestido esplendoroso y se queda desnudo para empezar un nuevo ciclo en la próxima primavera. A nuestras vidas, que son naturaleza también, se le caen sus hojas: nuestros abuelos y abuelas, en otro tiempo con sus rostros esplendorosos y primaverales, van muriendo.

Pocas experiencias hay tan dolorosas en la vida de las personas como la pérdida de un ser querido. El amor no es eterno. La amistad no dura siempre. Tarde o temprano llega el momento del adiós. Y de pronto todo se hunde. Impotencia, pena, desconsuelo; parece que nuestra vida no podrá ser como antes ¿Cómo recuperar de nuevo el sentido de la vida?

Eliseo, un sencillo trabajador de la construcción, sin más estudios que los primarios, ha dejado en sus convecinos y amigos una huella del «buen hacer». Gracias a su compromiso con San Pedro, su barrio, inició junto con la familia y convecinos una de las asociaciones de vecinos más activa y antigua de Soria junto a la de la Barriada.- A él se debe en parte la restauración de los Gigantes y Cabezudos para alegría y disfrute de la chiquillería soriana en fiestas y también las ‘Semanas Culturales’ del Barrio que preparaba cada año con mimo. Eliseo, hombre de consenso y no de confrontación participó muchas veces en diálogos con las instituciones, especialmente con el Ayuntamiento como presidente de la Asociación. Participó en las luchas de Soria Ya junto a los Goyos y demás personas ya fallecidas que nunca dejaron de alzar su voz contra el olvido institucional.

Eliseo era sobre todo «un hombre de Dios», quiero decir que la energía espiritual de donde él sacaba su fuerza hacia fuera era su fe cristiana formada durante años en su Parroquia de San Pedro y en la HOAC en la que bebió de esa fuente inagotable que era su fe y la conciencia de ser discípulo misionero de un tal Jesús de Nazaret y de su Iglesia. No abundan mucho en nuestro entorno ciudadano y eclesial esta presencia pública de los cristianos y Eliseo lo entendió y vivió hasta el último día de su existencia.

Una de sus prioridades de Eliseo era su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos y biznietos en número considerable de los que disfrutaba como un enano junto a María Luisa, su esposa siempre llena de vida y alegría. Quiero solidarizarme con vuestro dolor, vivir con vosotros el vacío de un ser tan querido por todos, su esposa María Luisa; sus hijos: José Javier, Jesús Ángel, Sonia, Sergio, y Lorena y el buen número de sus nietos y biznietos, verdadero semillero de vida, de alegría y de gozo con los qué él supo disfrutar.

«Tomos somos peregrinos de la Esperanza» en este año jubilar 2025. El ya terminó su peregrinación por este mundo, ya cumplió su Esperanza. Que nos ayude a todos a seguir peregrinando con esa fe y en esa esperanza que él vivió.