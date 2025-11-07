VOX, nada volverá a ser como antes

Creado: Actualizado:

nada volverá esta ser como antes. El vértigo político hace improductivos los precedentes en el engranaje del análisis. Que nadie mire al 2022 en busca de similitudes para los comicios de marzo venidero. Primero porque febrero es más frío y oscuro que marzo y eso, en esta tierra, alienta el absentismo de las urnas. Lo sabíamos todos menos el PP de aquellos tiempos. Segundo, no están los hermanos Pinzones para desbaratar en campaña toda la estrategia del PP de Mañueco, que bregaba a diario contra las cuchilladas de Teo y las apariciones estelares con mocasines de ante de Casado en granjas de vacas. Tercero: VOX no podrá rememorar la mejor campaña que jamás se vio en Castilla y León. Insuperable. Cinco columnas (Abascal, Espinosa, Ortega Smith, Olona y Buxadé) perfectamente sincronizadas marcando el ritmo de los días y los votos. A lo que añadió el descubrimiento del mirlo blanco desconocido de García Gallardo, que aportaba ese soplo de frescura, descaro y rebeldía generacional para amarrar a los votantes de entre 18 y 30, que no asoman por el PSOE ni el PP ni hartos de Barceló. Gallardo, sin hacer nada, que era su cometido, ponía la guinda en el cartel electoral. Y las cinco columnas, como bueyes del páramo en el surco, a sembrar. VOX no repetirá la cosecha de Gallardo, pero llenará las alforjas. Está por ver la factura que le pasan las crisis inacabadas de Castilla y León, la fuga con cartas destempladas del líder de aquel cartel y la huida del gobierno de la Junta. Ortegas Smith, al margen. Lo único que sigue igual es un PSOECyL apegado a la intrascendencia del tudanquismo. Repite la aspiración de alentar el crecimiento de VOX para mermar a Mañueco, inconsciente de que VOX también muerde por la izquierda, en sintonía con los bocados que recibe de Soria Ya, la UPL y Por Ávila. Abascal tendrá que echar el resto y multiplicarse por cinco. El PSOECyL se pregunta: «¿Y Carlos Martínez cuando empieza?».