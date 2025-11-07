El PSOECyL, un partido hecho añicos y angustiado por leonesismo

Creado: Actualizado:

No ha tenido mejor ocurrencia el PSOE berciano que la de ir a apagar el debate por la burla de su secretario autonómico a la identidad leonesa con gasolina leonesista. Y ayer perpetró lo parece un suicido colectivo del conjunto del socialismo con la estrategia insensata de aprobar en Bembibre, la capital del Bierzo Alto, la moción impulsada por la UPL en favor de la autonomía de la Región Leonesa. Hay que contextualizar que los socialista sostienen aquí su gobierno municipal con el respaldo de la UPL. Pero también, y sobre todo, que Gerardo Álvarez Courel es edil en Bembibre, pero también presidente de la Diputación de León, en gobierno de coalición con la UPL de Luis Mariano Santos. Y sobre él pesaba la espada de Damocles de la ruptura de ese pacto por las reiteradas afrentas de sus compañeros autonómicos, primero Daniel de la Rosa, y luego Carlos Martínez, contra los leonesistas y sus legítimas aspiraciones. Luis Mariano Santos decidió pasar por la quilla de la moción autonomista a Courel para apaciguar los ánimos cada vez más encendidos en el seno de su formación contrarios a seguir sosteniendo al PSOE en la Diputación provincial en la que el PP tiene mayoría de diputados.

Ahora el PSOE, pero el PSOE global, no ese amalgama de cooperativas que lo conforman, debe definir si su aspiración y convicción es Castilla y León o su división. Es posible que al PSOE de León le resulte más fácil, aunque no al del Bierzo con sus propios correligionarios, donde el sentimiento regionalista berciano es infinitamente más fuerte que el leonesista, como atestigua el hecho de que la UPL no hay pasado de anécdota en los comicios de los últimos 40 años, mientras el sentimiento bercianista sostiene hasta a dos partidos de corte regionalista, y con constante peso, en el tiempo y en el espacio, en las instituciones de la comarca. Pero el que sí tiene que explicar en las otras ocho provincias el modelo de comunidad que quiere y al que aspira es Carlos Martínez, que rige un partido completamente hecho añicos y a la deriva, sin más convicciones que la puesta en escena de un paquete de memes con las que alimentar sus redes sociales que miran cuatro y el del tambor sobre Mazón, la trama eólica y la tragedia de los incendios. Tiene gente a su alrededor enormemente productiva en la gestación de memes. Pero nadie que le ayude a exponer un modelo de comunidad real y consecuente. Y lejos de lo que piensan los ingenieros electrónicos del PSOE de Bembibre, su actuación sólo servirá para darle algo de paz y coartada interna a Santos. Con su apoyo a la moción autonomista acaba de darle un impulso incalculable a las aspiraciones electorales de UPL. El PSOECyL vive en el desvarío.