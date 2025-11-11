El sitio de Pollán en VOX CyL

Creado: Actualizado:

No se hagan líos ni quinielas. El candidato de VOX en Castilla y León no está oficializado, pero sí decidido en la sala de máquinas de Bambú, sede mundial del partido. El presidente de la Cortes, Carlos Pollán, hace meses que se llevó el gato al agua, y ya se ha hecho varios largos con él, en los 400 estilos. Ahora la madre del cordero es dilucidar la circunscripción por la que encabezará el leonés Pollán, partidario de ir por su León, para no dar el cante más de lo necesario. Sostiene Bambú, no Pereira, como hizo en 2022, que lo ideal es ir por la capital no oficial de la comunidad, circunscripción por la que encabezó Gallardo, otro que ya forma parte del olvido que seremos en el imaginario de VOX. Pollán ya ha iniciado la pretemporada, entrenado por uno de las personas de confianza de sus mayores de Bambú. Dicen que están reconvirtiendo su estilo sosegado, pausado, prudente y un tanto apático para llegar a marzo como un mitinero de tomo y lomo. A VOX le funciona la marca, el resto lo pone Abascal. Y lo único que precisan es el carisma de alguien que aliente a la afición juvenil a levantarse ese domingo de marzo con la decisión de llevar una papeleta a la urna. La incógnita de la ubicación provincial de Pollán genera un par de incertidumbres y enormes inquietudes. Si va por León, la cremallera, deja sin puesto de salida a Suárez Arca, aspirante a meterse de los llamados a disipar el ruido interno de la brecha generacional, con Figaredo y Quero, una vez amortizado por sí mismo y sus epístolas Gallardo. Si va por León, se le abren las puertas del cielo de Valladolid al portavoz parlamentario, el palentino David Hierro. Lo que ocurre es que, con el leonesismo efervescente, ir por León a las autonómicas, para Pollán, se antoja oficio de alto riesgo. Tanto como para Hierro no ir por Valladolid. Claro que si Pollán anida en el cartel de Valladolid, es a Suárez Arca, y su barroca retórica, al que se le despeja la gatera del cartel leonés de VOX. Para todo lo demás, Bambú.