Creado: Actualizado:

Debería intervenir la ONU y suspender las elecciones autonómicas de Castilla y León. Al menos hasta que haya síntomas de mejora en los contendientes. No tenemos los políticos que nos merecemos. No hemos hecho nada tan malo para merecernos esta calaña. Quieren gobernar una comunidad y no saben ni cómo se llama ni que reza el preámbulo de su magna carta. Tienen serios problemas hasta para pronunciar el nombre e introducir en la fonética una puñetera ‘y’ copulativa. De seguir esta senda el candidato a la alcaldía de Junta llegará a la campaña diciendo la Junta de Castellón, de tanta contracción que desempeña en su dicción. Porque además, cuando la cosa no mejora tiende a empeorar. Reapareció Carlos Martínez entre chivos y cecinas tras el hundimiento en pleno cónclave con Sánchez de asistente, el de Castilla y Valladolid, otro pleonasmo, y a la primera de cambio soltó un «castillaleón», que sonó a cagamento, que hasta la lugarteniente de su lugarteniente, Nuria Rubio, tuvo que girar el morro para ocultar la amarga sonrisa, mientras Cendón, impasible el ademán, no podía ocultar el rostro las ganas de soltarle una hostia a mano abierta. Son pronunciamientos que tienen hasta los compungidos de la UPL en sede parlamentaria. En su defensa, José Ramón García tiene el atenuante de ser leonesista del Bierzo y comarca. No estaría de más, ni de menos, que Pollán, presidente del hemiciclo nacarado, encomendase a Zapatero, a tus zapatos, un programa, al amparo de la Fundación esa que tienen las Cortes, para dotar de logopeda a sus señorías. A ver si son capaces de deletrear una puñetera conjunción copulativa de una puñetera vez. No hay mejor cometido para una Fundación que lleva por nombre Castilla y León que la de enseñar a pronunciar a sus señorías, en vez de andar buscando lo que hace décadas ya encontró desperdigado por el mundo Gonzalo Santoja, ese que ahora tanto irrita a VOX, ahora que tampoco es de VOX.