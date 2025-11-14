Mejora el servicio ferroviario, pero el avance debe llegar a todo el corredor

Creado: Actualizado:

La conexión ferroviaria de alta velocidad es fundamental en la actualidad y por eso la mejora que anuncia Renfe en el servicio Avant en la conexión Valladolid-Segovia-Madrid, que reforzará con un mayor número de plazas en los horarios de mayor demanda, es una buena noticia. Un ‘premio’ para Valladolid y Segovia que hay que celebrar, pero no por ello hay que olvidar que el corredor de alta velocidad del Noroeste es más amplio y hay más provincias de Castilla y León que igualmente se verían beneficiadas con algún refuerzo.

El anuncio de Renfe supone la ampliación de plazas en los horarios más demandados por los viajeros, sobre todo de lunes a viernes. En función del horario, se incrementan entre 109 y 236 plazas, utilizando además nuevo material de alta velocidad, al incorporar trenes S-106 en algunos trayectos, con lo que se mejora la accesibilidad y la eficiencia energética.

Es, sin duda, un avance en la comunicación de dos capitales de Castilla y León con Madrid, desde donde también se refuerza el corredor Puertollano-Madrid. En el debe está la mejora del servicio en otras capitales de la comunidad incluidas en el corredor del Noroeste, Palencia, León y Burgos. Estas capitales, que cuentan con servicio de alta velocidad, no pueden quedar al margen de las mejoras, ya que aplicar políticas centralistas nunca es positivo, porque está comprobado de forma reiterada que esa estrategia es un factor decisivo para el aumento de las desigualdades territoriales, un problema que se busca atajar desde la administración castellano y leonesa pero en el que también debe implicarse la administración central. Un ejemplo es Sanabria, localidad a la que se dotó de una estación para la alta velocidad pero que ha sufrido un recorte de paradas y, a pesar de la movilización que se produjo en la comarca, con el apoyo de buena parte de la comunidad, da la sensación, tras el anuncio de ayer, que no entra en los planes de Renfe ni un solo paso atrás en una medida que se tomó al dictado del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero.

Las mejoras anunciadas están dentro del plan de mejora por etapas que ha diseñado Renfe para adaptar la oferta Avant a la demanda de los viajeros, algo que es obligatorio para cualquier empresa pero más si ofrece un servicio público tan importante como el transporte en unos tiempos en los que la movilidad de las personas es fundamental para el desarrollo. Por eso, las mejoras no deben tener solo en cuenta la centralidad, sino que deben extenderse.