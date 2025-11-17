La paradoja eléctrica de FOES

Creado: Actualizado:

Soria produce casi cinco veces más electricidad de la que consume, pero no dispone de la necesaria para que nuevos proyectos empresariales puedan disponer de ella. Con esta paradoja eléctrica, la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES), daba la voz de alarma hace meses. Y es que la patronal soriana —y desde hace tiempo—, viene advirtiendo que muchos proyectos que querrían instalarse en nuestra capital o provincia se encuentran en el limbo y con la paciencia bajo mínimos ante la falta de la infraestructura eléctrica necesaria. Créanme que es de juzgado de guardia que Soria sea tras Burgos la provincia que más electricidad eólica produce, y que después no tengamos la suficiente para que una empresa que sabemos va a crear riqueza y puestos de trabajo se establezca aquí. Vamos, que como dice un amigo mío —y perdóneme el lector por la frase—, además de putas nos toca poner la cama. Todos los partidos políticos parecen ser conscientes de este grave problema que padece Soria, pero al parecer, y como siempre, después no son capaces de ponerse de acuerdo en dar con la tecla para solventarlo de forma rápida y efectiva. La muestra de que no hay sintonía entre los distintos grupos políticos y sobre este asunto pudimos verla primero en el Senado del reino de España a primeros de este mes de noviembre, y también después, en el salón de plenos de la capital el pasado jueves. En Madrid, fue el Partido Popular quien presentó una moción para urgir al gobierno de España a promover infraestructuras eléctricas para nuestra comunidad autónoma, así como cambios normativos para fomentar el autoconsumo. En el caso de nuestro ayuntamiento, fue VOX quien también presentó una moción para entre otras cosas, instar al ejecutivo de Sánchez a que provincias como la nuestra puedan nutrirse de la electricidad que producen. Los socialistas, fieles a su estilo, tanto en Madrid a los populares, como en el consistorio a los de Abascal, les votaron en contra. Y lo hicieron no porque no reconozcan el problema, que solo faltaría, sino porque como siempre, son ellos quienes quieren enarbolar la bandera sobre este asunto —y que es competencia estatal—, presentándose después como los salvadores de la patria. Nos encontramos inmersos en el plazo de presentación de alegaciones al borrador exhibido por el Ministerio para la red de transporte eléctrico nacional. Y eso ha provocado nerviosismo en todos los frentes. Pero que el modelo vaya encaminado a conducir la producción de las renovables a los grandes centros como Madrid o Cataluña y provincias como la nuestra se tengan que conformar con las migajas, es algo que no se debería de permitir. A muchos se les llenaba la boca no hace mucho hablando de la España vacía y de dar un trato singular a estos territorios por su particular casuística; ¿se acuerdan? En breve veremos si era de verdad, o era pura palabrería.