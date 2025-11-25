De Jalisco al Pucela, pinche güey

Creado: Actualizado:

Esto del Valladolid, el del fútbol, ese equipo a cuya afición, la mejor del planeta vapuleó, como si fuera su cuerpo en una de sus noches de juerga O Fenomeno, también conocido como Ronaldo, empieza a parecer un mariachi y no porque el fútbol que despliega Almada, uno de los tíos más tristes que jamás ha soportado un banquillo, tenga más brío que un guitarrón. El de la samba dio paso a los manitos de Culiacán. Y estos no han tenido mejor ocurrencia que un ex gobernador de Jalisco, ¡no te rajes! para acompañar en el banquillo al triste. Estos que han puesto los dueños ni saben del asunto futbolístico ni de lo que es un club de fútbol, aunque la cortesía y las intenciones se les ven intactas. Es decir, no las han tocado. Pero es que el de Jalisco está relacionado con asuntos turbios de sustancias, y la frontera hacia Norteamérica no puede ni olerla. El caso es que llevaba tiempo merodeando por la zona, el de Jalisco, porque no hace tanto fue pregonero de las fiestas de Cigales, a cuyo regidor, Jaime González (PP), la noche lo confunde, sobre todo en los cruces, aunque él siempre es positivo, sobre todo en el chiflo que te mete la patrulla en la boca para saber, más o menos, el número de cubalibres que llevas encima. De gobernador de Jalisco a inquilino del banquillo. Un tránsito natural el de Enrique Alfaro, que así llámase el de Jalisco. De aquellos polvos, estos lodos. A ver si sale a explicarlo, no más, la presidencia siamesa formada por Gabriel Solares y Enrique Uruñuela. Y si aclaran cuál es el motivo por el que al joven y prometedor míster Alfaro anda la DEA detrás de su fichaje, antes de que entren en puja otros organismos balompédicos del continente, porque a la afición, que sostiene al equipo y su historia le vale verga. Con estas chingaderas no se juega. Está visto que aquí hay feria para todos, menos para fichar jugadores con los que ascender. No mames pinche güey, que empiezan con estas y acaba sonando un narcocorrido en megafonía.