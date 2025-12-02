Creado: Actualizado:

Dice el más sabio de entre los sabios en materia política, hoy dedicado a pasear el can, al que apodan El Jubilado, que no hagan sobreesfuerzos, unos y otros metidos en campaña tan madrugadora. La gente, sostiene El Jubilado, no está en eso. Es más, le empieza a sonar algo de que habrá elecciones en un tiempo, pero no lo tienen claro qué tiempo será ese, sostiene El Jubilado. Las gentes de Castilla y León están a lo que toca a la gente normal. Al Black Friday, los encendidos navideños, las visitas a los cada vez más frondosos belenes que colonizan pueblos y ciudades, a elegir regalos, a decidir menús, a adelantar la compra del besugo para congelarlo antes de que la pesca se ponga por las nubes... Y esas cosas de gentes normales que no cotizan en las Cortes de Castilla y León y parece ser que cada vez menos en los senos de los partidos, sostiene El Jubilado. Y a todo esto a Carlos Martínez, el que va camino de convertir en Kennedy a Tudanca, ruina socialista de una década, le han vuelto a pillar con el carrito del helado. Mintiendo como un bellaco y atribuyéndose un acuerdo con medios de comunicación pequeños para reformar la tropelía legislativa que le impuso Tudanca en materia de publicidad institucional. Hay que tener mucho desahogo, la cara como el hormigón armado y sudársela todo para mandar una nota de prensa fake utilizando a las víctimas en su beneficio sectario. Son una puñetera banda y, aunque no lo sostiene El Jubilado, estoy convencido que no tendría problemas. No pisa Soria, no pisa el Ayuntamiento, no pisa la Diputación, no pisa el partido, no pisa las Cortes, no pisa Castilla y León, pero no sale de los viajes de placer de la FEMP, que es el verdadero motivo por el que se niega a dejar el consistorio, para seguir amarrado a las travesías. Le han tenido que nombrar algo que no existía en Bruselas o por ahí a ver si así disimula un poco a la par que engorda la billetera. La ruina se cierne sobre el PSOECyL, sostiene El Jubilado.