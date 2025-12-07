El Toro Jubilo Bien de Interés Cultural

Creado: Actualizado:

La frase inicial corresponde a «Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías» obra de Federico García Lorca.

Sánchez Mejías, uno de los fundadores de la generación del 27, vetado en el centenario que se está preparando por el ministro de Cultura, el sectario y antitaurino honorable Urtasun.

Nos imaginamos como le habrá sentado la incoación del «Toro Jubílo» de Medinaceli como Bien de Interés Cultural.

El pasado día 13 de noviembre el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba la «Resolución de 4 de noviembre de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, por la que se incoa procedimiento para la declaración del Toro Jubílo de Medinaceli (Soria) como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial».

Si vemos el artículo 22.1 de la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, podremos observar como este festejo taurino cumple sobradamente dos de los apartados del citado artículo:

b). - Artes del espectáculo.

c). - Usos sociales, rituales, actos festivos y deportes autóctonos.

Con ello y, de acuerdo con la normativa vigente, desde esa fecha el «Toro Jubilo» de Medinaceli goza de todos los beneficios y asume todas las obligaciones establecidas al respecto.

El pasado día 15 de noviembre Medinaceli acogió, de nuevo, el festejo del «único toro de fuego» de Castilla y León y los vecinos y forasteros fueron testigos de como un pueblo milenario conserva una tradición que es el orgullo de los hijos de la Villa Condal y Ducal.

El Partido Animalista PACMA, un año más, se manifestó y nosotros lo respetamos. Pero nos hacemos algunas preguntas: ¿A quiénes representa este partido? ¿Cuántos concejales, alcaldes, procuradores, diputados o senadores tiene? ¿De dónde le viene la financiación? Y así podríamos seguir de forma indefinida.

Es curioso observar y leer sus declaraciones, algunas tan falsas como que la declaración de B.I.C ha sido para protegerlo y así lo han manifestado dos de sus más altos representantes.

Las declaraciones del Consejero Santonja lo dejaron claro: «atesora unos valores culturales y tradicionales» y añadió: «las tradiciones no pueden perderse».

Es más, la incoación de B.I.C. fue respaldada por la Comisión correspondiente del Parlamento castellano y leonés, y lo fue por una mayoría aplastante. El único voto negativo fue de un representante del grupo mixto y no por ir contra del «Toro Jubílo», pues de su intervención se desprendía una evidente animadversión hacia todo lo que pueda emanar del equipo de gobierno de la Junta.

Pues bien, estos ilustres representantes antitaurinos deben saber que la solicitud de Bien de Interés Cultural Inmaterial se hizo con el objetivo de garantizar institucionalmente la protección de un hecho cultural y la salvaguarda y transmisión de los conocimientos, técnicas y significados para su transferencia a las generaciones venideras.

Y si su curiosidad fuese lo suficientemente objetiva podrían comprobar como la realidad festivo-antropológica data, documentalmente, desde enero de 1490.

La realidad de este festejo tradicional la pueden leer, seguro que aprenderán algo, en la obra «El Toro Jubilo» de José Antonio Martín de Marco, autor del informe presentado para la declaración como B.I.C.

Por cierto, sobre el toro, en esta publicación, se aprecia la falta de daño al astado en el prólogo escrito por el catedrático de Producción Animal, Dr. Purroy Unanua.

Y, además, como información complementaria, podemos indicar que la solicitud presentada no emana de las instituciones, sino de quien subscribe este texto y que fue presentada el 24 de junio del 2025.

Estamos ante una evidente muestra de cultura taurómaca y como bien ha dicho José Luis Chaín: «El Toro Jubílo forma parte del patrimonio inmaterial de Medinaceli. Y el patrimonio cultural tiene valor mientras exista un pueblo que lo viva, lo entienda y lo actualice». Y Medinaceli asume y proyecta a la ciudadanía estos conceptos y no necesita que nadie, y menos con insultos, llegue a su espacio para intentar destruir su pasado, su presente y su futuro.

Por cierto, a estos «analfabetos» de la cultura taurina les vendría bien la lectura de la Agenda Taurina 2026, que se presentará esta próxima semana en Madrid y Soria y que está dedicada monográficamente a los festejos taurinos y como es lógico aparecen temas sorianos: «Los Sanjuanes» y el «Toro Jubílo de Medinaceli».