Aguas revueltas en VOX

Andan bastante revueltos en VOX a cuenta de Revuelta. Y no precisamente de Julio López Revuelta, el director de Comunicación de la Junta, que también los trae por la calle de la amargura, obsesión habitual del todorencoroso Igea, del arrogante a la par que ególatra vicepresidente fulminado por Mañueco con un tuit. Lo de las cuentas de Revuelta y los dineros recaudados para la DANA, pero no gastados en los damnificados, ha acabado por estallarle en los morros a la que fuera mano derecha de Juan García Gallardo, en sus tiempos de vicepresidente, Monserrat Lluis, la única que trabajaba en aquel desbarajuste de la parte contratante de la segunda parte de la parte contratante que era el gobierno de coalición con VOX. Desde entonces se odian fraternalmente. Lluis sigue moviendo los hilos en Castilla y León, aunque le hastíe bastante bregar con semejante personal. Hace unas semanas se pasó por el consistorio vallisoletano para cuajar el presupuesto municipal. En ausencia de la teniente de alcalde y portavoz de su partido, Irene Carcavajal, ocupada en meterle la cuchara a la edil de Turismo y Fiestas, Blanca Jiménez, con tuits a deshora de posterior borrado, se reunió con el mandatario Carnero, para alicatar el presupuesto y sortear lo de las multas de la Zona de Bajas Emisiones, que trae por la calle de la amargura de Ortega Smith a Carvajal, Irene. Después Lluis almorzó con Veganzones, uno de los caídos en combate en la ruptura del pacto. O eso presume él. Veganzones es carne y uña con Gallardo, enfrascado en suministrar munición por X y por filtraciones contra el que todavía es su partido, a la espera de que Espinosa de los Monteros dé el paso para montar el suyo. Las aguas bajan revueltas en VOX. Y más que lo estarán cuando le zurzan la cremallera a las listas autonómicas. Sólo Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y Pollán, ni siente ni padece mientras se lleva el gato al agua remansada y entrena mítines.