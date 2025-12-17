Trabajar y morir...

Creado: Actualizado:

LAS CORTES de Castilla y León, ese mausoleo que se asienta en la avenida Salamanca de Valladolid, están a nada de poner el campana y se acabó a una nueva la Legislatura. Sólo resta ya el pleno de hoy y que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apriete el botón y convoque las elecciones para un 15 de marzo cualquiera. Y, claro, a sus señorías procuradores y procuradoras se les ha debido hacer tan larga esta Legislatura y están tan cansados de tanto trabajar (nótese la ironía), que a las primeras de cambio desmontaban el calendario de plenos previsto para diciembre para darse una semana más de vacaciones. Pobres, la tienen tan merecida. Es tanto lo que hacen por esta tierra. Vuelven ustedes a notar la ironía.

La razón, que sus señorías del mausoleo siempre encuentran alguna para no marcarla, esgrimida y defendida por el PSOECyL, este que dice que gobierna Martínez el de las tierras altas sorianas, y los de la derecha extrema, curiosa alianza la suya, era que como ya no se iban a debatir los presupuestos para qué alargar los plenos hasta la semana de la Nochebuena. No, hombre, no. Las del PSOECyL, sus señorías Gómez Urbán y Nuria Rubio, y los de la derecha extrema, Hierro y Menéndez, ya saben los de la España que madruga, unían sus votos para decir en la Junta de Portavoces que hasta ahí podían llegar. Que de tener pleno el día antes de la Nochebuena, nada de nada. Se cambia y a disfrutar, que la vida son dos días. Y, claro, la Mesa del mausoleo, con Pollán y Sánchez, Ana, no Pedro, a la cabeza, no les iban a llevar la contraria. Eso sí, la talegada de más de 103.000 euros al año que se embolsan sus señorías por no marcarla que no falte.

Bien mirado, para lo que han estado haciendo y lo que van a hacer en la última sesión plenaria del mausoleo podrían haber cancelado todos los plenos y declarar inhábil el mes de diciembre. El único momento del año en que las Cortes sirven era el fin de semana pasado, cuando las monjitas las hacían suyas para endulzarlas, que falta les hace. Harían bien sus señorías procuradores y procuradoras en aprender de ellas. Pero no se preocupen que ni aparecían, bueno sí el presidente Pollán sí que para eso lo organiza. Para el resto de procuradores y procuradoras todos los viernes es puente.

Claro que para puente largo el de los médicos con eso de la huelga por el Estatuto Marco que les quiere imponer su homóloga y ministra Mónica García. Ni las de los estudiantes en sus mejores tiempos. Oye, mira que hay días, semanas y meses en el año. Pues van ellos, cogen el calendario, ven que el 8 de diciembre, la Inmaculada, cae en lunes y se marcan una huelga-puente de una semana. Sí señor, a eso se le llama cuadrar las fechas. Si es que ya lo dice el popular refranero: trabajar y morir... lo último.