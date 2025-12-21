Un intelectual en la Guardia Civil: el coronel Velarde Tazón

Creado: Actualizado:

Se ha dicho que: «los acercamientos de índole intelectual al Ejército decimonónico español, cualquiera que sea su concepción, desde un punto de vista académico (fuera de la institución) o el puramente castrense, son coadyuvantes entre sí por cuanto sirven a la conformación del conocimiento de la realidad militar. Dichas aproximaciones precisan información de todo tipo relativa al hecho castrense siguiendo el hilo conductor de cada trabajo, sea este la política, la sociedad, la guerra, la tecnología bélica, la estructura militar en sí misma o su actividad cultural».

Siguiendo esta sugerencia podríamos hacer una amplia relación de militares que encajarían perfectamente en este planteamiento. Por ejemplo, recordamos a nuestro buen amigo el General Miguel Alonso Baquer. Pero hoy nos vamos a centrar en un miembro del Cuerpo de la Guardia Civil, el Coronel Andrés Velarde Tazón.

Actualmente en el ejército español existen dos centros especializados en donde están grandes especialistas en estrategia e investigación militar, nos estamos refiriendo al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

En ambos centros, las capacidades intelectuales van vinculadas a la gestión de operaciones y a la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, el enfoque que queremos dar al tema del Coronel Velarde, no va por ese ámbito, el cual, por otra parte, no le es ajeno.

Dice el Coronel Fernando Pinto Cebrián, en su Tesis Doctoral, que los militares también cuentan con un estilo propio y unas características peculiares de su profesión y esto se aprecia en las publicaciones del Coronel Velarde.

Andrés Manuel Velarde Tazón, ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en la 49 Promoción, en septiembre de 1989, en el Cuerpo de la Guardia Civil.

En 1994 se incorporó al Grupo Rural de Seguridad de León como Teniente y tras diversos destinos como Teniente y Capitán obtuvo el mando de unidades de investigación (Grupo de Investigación Fiscal y Antidrogas y Unidad Orgánica de la Policía Judicial) en La Coruña y Lugo.

Posteriormente fue destinado a Teruel como segundo jefe de la Comandancia, puesto en el que permaneció ocho años para a continuación asumir, como Teniente Coronel, la jefatura de la Comandancia de Soria, destino en el que permaneció nueve años.

Desde el año 2023, ya como Coronel, desempeña el mando de la Comandancia de Valladolid.

Una brillante trayectoria que ha recibido su reconocimiento con dieciséis condecoraciones de diferentes órdenes tanto civiles como militares, amén de infinidad de felicitaciones por los servicios prestados.

Dentro del Benémerito Cuerpo se ha titulado en las especialidades de policía judicial y ha realizado cursos de formación como especialista fiscal investigador, investigador en blanqueo de capitales, gestión de personas, etc.

Pero Andrés Velarde, como adición a su labor militar siempre ha querido, y aún lo viene haciendo, formarse en diferentes disciplinas que sirviesen de complemento a su quehacer diario con el objetivo de prestar un mejor servicio al ciudadano y prueba de ello son su licenciatura en Derecho, su Graduación en Dirección de Empresas, o el inicio de sus estudios en el grado de Psicología.

Mención especial merece su Máster en Alta Dirección de la Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Dirección de personas y gestión del talento de seguridad en la Universidad Carlos III, en donde obtuvo en el trabajo final la máxima calificación por unanimidad del tribunal.

A toda esta actividad debemos agregar infinidad de intervenciones en foros, conferencias y charlas que han servido a la sociedad, por las ciudades que ha pasado, para un mayor conocimiento de la labor que desarrolla la Guardia Civil al servicio de los ciudadanos.

Durante su estancia al frente de la Comandancia de Soria publicó dos monográficas: «La Guardia Civil. Historia de Soria desde 1845. Acuartelamientos y servicios relevantes» (Diputación Provincial, Soria, 1919), un trabajo cuyas precisiones cronológicas y referencias bibliográficas establecen unas hipótesis de trabajos y planteamientos para nuevos estudios.

Posteriormente publicaría: «Guardia Civil de Soria. Acuartelamientos y primeros servicios en Soria». (Ochoa Ediciones, Soria, 2022). Una edición que vino a complementar a la anterior y que logró trasladar a la sociedad nuevos conocimientos del legado cultural de la Guardia civil en la provincia de Soria, cubriendo el desconocimiento que se tenía de los bienes inmuebles como testimonio de la presencia del benemérito cuerpo.

Y este mismo año, estando al mando de la Comandancia de Valladolid, ha visto la luz un nuevo libro: «Historia de la Guardia Civil en Valladolid. Inicios, acuartelamiento y servicios relevantes» (Diputación Provincial, Valladolid, 2025 ).

Un estudio que saca a la luz los acuartelamientos de las cincuenta y seis poblaciones de la provincia vallisoletana y que como bien dice su autor es una puerta abierta para conocer una labor silenciosa y fructífera de seguridad.

El «Diccionario de ciencias militares (1895-1901)» del ingeniero militar Rubio y Bellvé nos dice al hablar del escritor militar: «escritor militar es el que con sus escritos trata de las cosas de la milicia o de la guerra». Ergo el Coronel Velarde Tazón se puede incluir en ese ámbito.

Nosotros estimamos que va más allá, Velarde es una persona que, desde su función como Guardia Civil, permanece en una continua formación con el único objetivo de servir a los ciudadanos.

Gracias mi Coronel, no solo eres un intelectual, eres un ejemplo a seguir.