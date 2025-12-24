Inversiones del Gobierno para una Castilla y León que exhibe dinamismo

Creado: Actualizado:

El Delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, hizo ayer un balance del dinero destinado por el Gobierno de España a la comunidad. Destaca el incremento de los fondos destinados a financiar los servicios públicos, que han aumentado un 38% en los últimos siete años, pero también las inversiones de varios programas, con fondos de distintas administraciones, para sectores productivos y las destinadas a infraestructuras. Esos datos evidencian que la comunidad se mueve, exhibe dinamismo, porque esos fondos públicos requieren destinatarios capaces de desarrollar programas. Baste un ejemplo, los 232 millones de euros del PERTE del vehículo eléctrico citados ayer por el delegado del Gobierno no habrían tenido destino alguno en el territorio si no hubiera empresas como Renault, capaz de absorber 115 milllones del total para desarrollar inversiones innovadoras.

El dinero destinado por el Ejecutivo central, sobre todo en la parte de inversiones, son una muestra del buen momento que vive Castilla y León, que se manifiesta también en otros aspectos, como la paulatina reducción de las listas de espera de la sanidad, el descenso del desempleo o, entre otras cosas, la calidad del sistema educativo. La realidad de Castilla y León es la de una comunidad vigorosa, en la que el dinero aportado por las administraciones se rentabiliza. Bienvenidas, por tanto, esas inversiones a una comunidad dinámica en la que el incremento del apoyo económico está siempre justificado.

El Gobierno ha incrementado el dinero destinado a Castilla y León, porque los datos aportados ayer así lo evidencian, también en infraestructuras, donde ha habido un impulso real a proyectos que se eternizaban, como la Autovía del Duero, que desde 2018 ha recibido una inversión de 360 millones de euros, muy necesarios porque el retraso era ya escandaloso.

Es evidente que el delegado del Gobierno ha buscado sacar pecho por las aportaciones del Ejecutivo central, pero también es cierto que ha mostrado hechos. Y eso es lo más importante, que haya hechos, que son los que sirven y no los paseos de los ministros por Castilla y León que se centran solo en la propaganda y no tienen más consecuencias que el posado para la fotografía. Tendrán mejor bienvenida cuando lleguen con hechos, no solo a pasear. Porque los hechos se traducen en una respuesta de la sociedad castellano y leonesa, que siempre se ha mantenido dinámica a pesar de los obstáculos y que responde con mucho mejores resultados cuando recibe el apoyo que merece, como lo demuestra el dinamismo actual.