La fortaleza del vino impulsa la economía de Castilla y León

Creado: Actualizado:

Los datos no se discuten, se analizan. Y primer análisis de las cifras de ventas de la Denominación de Origen Rueda dejan bien a las claras lo que significa y supone el sector del vino para la economía de Castilla y León. Se trata, sin ningún género de dudas, de uno de los pilares fundamentales del Producto Interior Bruto (PIB) castellano y leonés y uno de los motores de la balanza comercial de la exportación en la Comunidad.

La DO Rueda entregaba el último año más de 118 millones de contraetiquetas o, lo que es lo mismo, de botellas vendidas. La diferencia con el año anterior no es que sea relevante, pero sí significativa porque supone un incremento y romper su propio récord de ventas. Y eso lo hace en un contexto, según indican desde la propia DO, de descenso en el mercado vitivinícola. «Un año más, la denominación de origen Rueda cierra el año con resultados excelentes, consolidando su liderazgo en el mercado del vino blanco con Denominación de Origen en España y reforzando su posición como una de las pocas DO que crecen en un contexto marcado por la caída del consumo a nivel mundial», presumen desde la Denominación de Origen y no les falta razón, a la vista de las cifras de ventas, en la que de nuevo vuelven a batir su propio techo. Y eso, pese a que el aumento experimentado se aleja de los porcentajes logrados en años anteriores, lo que viene a demostrar ese ligero freno que se está viendo en el mundo del vino. Pero no deja de ser un resultado al alza y, además, supone que por quinto año consecutivo se supera la barrera de los cien millones de botellas comercializadas.

Un resultado que, sin ningún género de dudas y tal y como reconoce para propia DO, responde al buen trabajo de viticultores y bodegas, a una propuesta reconocible basada en la calidad, el origen y la versatilidad y al creciente reconocimiento por parte de los consumidores».

Y es que hay que insistir que todo este aumento y este nuevo récord de ventas se produce en un momento en el que el consumo de vino desciende. Unos datos con lo que, de nuevo, se viene a evidenciar la fortaleza del mundo del vino que no sólo mantiene, sino que impulsa y relanza la economía de Castilla y León, tanto en el mercado nacional como en el exterior.