Una oferta con más plazas y más atractivos para los mayores de 60

Nueva singladura. El Club de los 60 zarpa con un nuevo programa más ambicioso, con más atractivos y plazas, además de mayores posibilidades para su reservas. Esas son las principales novedades del programa del Club de los 60 que la Junta de Castilla y León pone en marcha y con el que se van a beneficiar los mayores de 60 años.

De total de plazas, y así se destaca en la convocatoria, un gran número de ellas se reservan para el turno de primavera y las restantes, en el turno de otoño y Navidad. De los 30 viajes que oferta este programa, 17 son a destinos internacionales y los 13 restantes son para traslados en España. Por primera vez las gestiones de aquellos que hayan obtenido una plaza se podrán gestionar a través de agencias de viajes. Sin duda, otra de las grandes novedades de esta nueva edición del programa de turismo, el importante número de agencias de viajes que se encuentran incluidas en el programa a las que poder dirigirse par llevar a cabo la reserva.

A eso se le añade que, muchas de ellas, se encuentran en el medio rural, lo que sin duda ayuda a facilitar la información y las gestiones y dar ese servicio demandado por agencias y usuarios, en aquellas zonas donde las personas mayores cuentan con mayores dificultades para llevarlas a cabo de forma online.

A esto se le añade la ampliación de los viajes, entre ellos los de recorrido internacional. En ellos se incluyen viajes a Japón, un crucero fluvial por el Rin y un viaje combinado para París y el valle del Loira francés. A lo que se le añade el crucero por el Danubio, que repite por el éxito del año pasado. En cuanto a los destinos nacionales se incluyen las islas de Mallorca y Tenerife. A mayores, se añaden dos trayectos dentro de la modalidad ‘viajes para todos’ a Sevilla y Valencia que estarán abiertos a personas con discapacidad o con necesidad de apoyos especiales.

Bienvenidas sean las mejoras en este programa del Club de los 60, que se está demostrando año tras año como un verdadero acierto, pero no debe bajarse la guardia ni pensar que ya está todo hecho. Se tiene que seguir trabajando, y hacerlo de la mano del sector, agencias y operadores, para no sólo mantener sino incrementar aún más la oferta, las plazas y los atractivos para esos viajes para los mayores de 60. Tal y como se ha hecho este año.