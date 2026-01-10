Apuesta necesaria por el talento con el apoyo a las universidades públicas

Creado: Actualizado:

Las universidades públicas de Castilla y León son un importante activo para la comunidad autónoma. Apostar por ellas es hacerlo por el talento y por un elemento que lleva años dando buenos resultados y haciendo que la inversión en ellas retorne a la sociedad. Por ello, hay que celebrar el acuerdo firmado ayer entre la Junta de Castilla y León y las universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos para financiar la mejora de sus infraestructuras, que permitirá la puesta en marcha en las mejores condiciones de los nuevos grados que impartirán y el refuerzo de los existentes. Sobre la mesa hay 125 millones de euros que salen de las arcas de la administración autonómica para permitir que los proyectos universitarios puedan desarrollarse adecuadamente.

Las universidades transmiten conocimiento y lo generan, y su existencia es fundamental para el desarrollo del talento que existe en la comunidad y también para poder captarlo de fuera, porque no hay que olvidar que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con mayor capacidad de atracción de estudiantes de grado y la tercera en estudiantes de postgrado, como recordó ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

La apuesta de la comunidad por la educación es clara y está dando frutos importantes en la primaria, la secundaria y la superior. En las dos primeras etapas de la formación de los jóvenes se han alcanzado niveles de excelencia reconocidos internacionalmente y en los estudios superiores el nombre de las universidades castellanas y leonesas es un referente.

Pero nada es inmutable y mantener niveles altos siempre requiere un esfuerzo continuado. Y más en una cuestión tan importante para el futuro de una sociedad como lo es la educación. La aportación económica que ha comprometido la Junta para las cuatro universidades de Castilla y León es una decisión acertada que permite la expansión de la universidad. Pero también es destacable que la decisión se haya tomado tras buscar el consenso con los rectores y atendiendo a sus peticiones, entre ellas el horizonte temporal, hasta 2031, para que puedan realizar una planificación adecuada de las inversiones que tienen que acometer.

También es importante que la aportación de la Junta llegue a todos los campus y a todas las provincias de Castilla y León, porque de esta forma se contribuye a evitar un aumento del desequilibrio territorial.