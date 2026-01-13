Pollán y el veredicto de Abascal

Creado: Actualizado:

Una vez dictado veredicto por Abascal, que es el que tiene la última palabra en VOX, Carlos Pollán se prepara para mudarse de las Cortes de Castilla y Pollán al edificio maldito de la vicepresidencia de la Junta, urnas de marzo mediante. Mañueco ya sabe que va a reeditar un gobierno de coalición con los mismos que dieron la espantada por un quítame allá esos Menas. Lo de la mayoría absoluta es una ensoñación que no tiene ni Mañueco en el PP. No como el candidato del PSOE a la alcaldía de la Junta (que por el tamaño de la hostia que le pueda venir amarra la de Soria) que pronuncia esos pensamientos oníricos sobre una victoria socialista. Aunque no le salen ni sus propias cuentas porque con 28, que es donde empieza su propia horquilla, nunca se han ganado las elecciones en este tierra. Con 28 las perdió su antecesor, Tudanca, el que ha imbuido de tudanquismo la estrategia de Carlos Martínez, diseñada por el enemigo. Tudanca, acomodado en el Senado, será la lápida y el día de Martínez, que no sale del bucle discursivo de que Mañueco es malo, muy malo, malísimo. Y de ahí ni lo sacas ni lo encuentras. Hasta el propio Pedro Sánchez acabó santiguándose cuando le escuchó en el cónclave de león, aquel en el que Martínez envalentonó al leonesismo con su burla sobre la identidad leonesa. Claro que a Abascal, que no quiere pactos con el PP a la vista de los afectos que le muestran los designios demoscópicos, no le queda otra que hacer de tripas corazón en Extremadura y acordar el maridaje inverosímil con María Guardiola, desdiciendo a su propio barón extremeño, Óscar Fernández. Quiere pactar, pero poco, lo justo para que los electores que vendrán en Aragón y en CyL no se desanimen ante la posibilidad del voto inútil. Porque el voto, a decir de los votantes, es útil cuando sirve para gobernar. Aquí han dicho prietas las filas y calladitos que la campaña y hasta el cartel lo pone Abascal y el resto, la marca. Sesión semanal de gato al agua y poco más.