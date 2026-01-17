Las listas de espera de la ‘era Vázquez’, un síntoma de salud de la sanidad

Creado: Actualizado:

Más allá de puntuales casos de tropelías de determinados y contados profesionales sanitarios, como el de la negligencia con resultado de dos muertos de Burgos, las listas de espera reflejan la buena salud de la sanidad de Castilla y León. Mal que les pese a los profetas del apocalipsis. Esos a los que los datos y la realidad de Castilla y León dejan desnudos del relato cansino, victimista y lastimero. La espera quirúrgica se sitúa en una media 87 días, ocho menos que hace un año. A muchos les resultara un descenso escaso, pero en cualquier caso es un descenso y un descenso que ha sido una constante en la era Vázquez. Desde que el consejero burgalés cogió las riendas de una consejería al borde de la esquizofrenia, allá por los primeros días de 2022, es decir, un mandato con la prórroga que supuso el adelanto, el tiempo de espera en Castilla y León de media ha descendido un 40%. Que algunos también les parecerá poco. Sobre todo a los insaciables del apocalipsis.

Pero sea como sea, y el apocalipsis sin llegar a Castilla y León, el caso es que Castilla y León contabiliza uno de los mejores registros de tiempos de espera del país, sólo superado notablemente por el Madrid de Ayuso, donde también la tesis del apocalipsis sucumbe a la realidad de los datos, como los profetas sucumben al veredicto de las urnas.

Pero también es verdad que sigue habiendo importantes diferencias entre hospitales, algo que urge corregir y debe ser, sin duda, el caballo de batalla sanitario del próximo mandato. Es decir, no puede haber el triple de espera dependiendo si el paciente es del Bierzo o está adscrito al Clínico de Valladolid, este último con datos absolutamente deslumbrantes de 38 días de media. Porque sean pacientes de una latitud o de otra, también son ciudadanos y tienen derecho al ejercicio de esa igualdad, que por ejemplo se pregona con motivos y razón desde el PP en materia de financiación autonómica. Igualdad sí. Pero para todos, para todos los territorios y dentro de todos los territorios. Y la sanidad es un elemento de igualdad. Bien es cierto que en este recorrido de cuatro años con Alejandro Vázquez y bajo el mandato y control de la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco todos los hospitales han recortado sus tiempos de espera quirúrgica de manera espectacular. Incluso lo que más espera registran, como el Bierzo, Salamanca o Burgos lo han hecho de una forma más intensa y aguda. Eso es gestión y determinación política. Lo demás son viejos sermones alejados de la realidad social, que tendrán su respuesta y su consecuencia en las urnas. No es malo hablar bien de las cosas que funcionan en Castilla y León, aunque algunos no lo entiendan.