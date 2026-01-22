De Adamuz a los incendios

Creado: Actualizado:

Cuando la política se convierte en jauría rabiosa que sólo responde a los estímulos de la tragedia y al olor de la sangre. El luto espolea sus más bajos instintos, porque los altos ni los tienen ni los prodigan. La política se convierte en respeto cuando los dos partidos de Estado dejan de jugar a la antipolítica y concentran sus esfuerzos en la decencia y el dolor de todos. Es entonces cuando a la rabia le resulta más complejo chapotear entre catenarias arrodilladas, raíles desgañitados y vagones atormentados. Amasijo de fanatismo. Y si a eso sumamos que las corralas televisivas albergan a una mamarracha que dice que las ruedas de los trenes son cuadradas, alcanzamos el éxtasis de la bazofia. Para iluminar el túnel de los bulos y otras sandeces, habría que empezar por acotar la presencia de verduleras y verduleros en posición de expertos en el griterío mediático. En medios que se dedican a medir bulos ajenos pero no son capaces de mandar por donde amargan los pepinos a una tipa a sueldo de RTVE que suelta lo de las ruedas cuadradas y, además, lo explica. Y llegados a este punto del trayecto, con 42 vidas descarriladas, los que criminalizaron a un consejero o a un presidente autonómico por la tragedia de los incendios del peor verano de nuestras vidas se han evaporado en sus propias tesis. Si los incendios no eran cosa de incendiarios criminales y diez días de calor extremo, y sí de la falta de refuerzo del operativo y el mantenimiento de los montes, bajo la misma coherencia, los trenes de Adamuz son imputables a un ministro y a un Sánchez. Silogismo simple, incluso para ellos, que carecen de complejos propios y vergüenzas orgánicas. El PSOECyL se ha mudado a Siberia. No hay pulgas para tanto perro flaco. La estrategia de los trenes apagará del argumentario socialista la estrategia incendiaria. Se ha visto a un candidato rubio y dicharachero, y no es el de los Pecos, agazapado entre la nieve de Kamchatka. ¡Qué triste todo! Doblan por nosotros.