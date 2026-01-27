Carta a Carnero, Jesús Julio

Creado: Actualizado:

Ahora soy yo el que le escribo a usted, señor Carnero, Jesús Julio, en vez de usted al señor Puente, Oscar. A cuenta del soterramiento en el que anda usted empecinado. Le ruego encarecidamente que, por lo más sagrado, se dirija a Adif y les diga que no se les ocurra soterrar ni dios que lo fundó. Pero, señor Carnero, ¿usted cree que está Adif para soterrar nada? Está para cerrar, algo que ya advertimos en este mismo lugar de forma reiterada hace mucho tiempo. Es el mayor chiringuito de este país, donde todos esos altos funcionarios escasamente funcionales se encomiendan a la desidia. ¿No recuerda, señor Carnero, cuando vinieron aquí a presentar aquel forro incoherente, paradójico, inconsistente y contradictorio para mayor gloria de la integración? No recuerdo cómo se llamaba aquella artista, con sueldazo en Adif, que anduvo de gira en plan diva donde le dieron cuerda , contando las imposibilidades de soterrar. La que en la Delegación del Gobierno presentó el power point al que dedicaron un semestre y nuestros tributos. ¡Ah, sí!, llamábase Monserrat Rallo, directora de planificación, estrategia y proyectos. Rallo y truenos. Planifican lo que no hacen y se encomiendan al despropósito con tenacidad. Pídales encarecidamente que no soterren. No ha visto cómo tienen las vías, que no se aclaran ni con los raíles ni con las soldaduras, como para ponerlos a hacer un agujero de siete kilómetros. Que no hagan nada, que en eso son virtuosos. Dedicaron meses a construir un relato contra el soterramiento. Tenían un forro de páginas sobre la mesa. Ahora también, 45 féretros en la conciencia. Así que déjese, señor Carnero, de soterramientos y zarandajas. No sería de extrañar que la revisión y el mantenimiento de vías se la hubieran encomendado a Jessica, la de Ábalos. La culpa de Adamuz va a ser del que la despidió, no del que la contrató, Pardo de Vera mediante. De soterrar no saben. Pero en Adamuz hay 45 fosas soldadas a nuestro dolor. ¡Vaya calaña!