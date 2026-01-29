El charro, Quiñones y la AEMET

Creado: Actualizado:

Empieza a enseñar las cartas Mañueco con las que jugará la partida del 15-M. Primer envite. Refresco contra pronóstico de los cabezas de lista. Sólo dos consejeras en cabeza. La soriana Rocío Lucas, que ascendió con dudas de los incrédulos a Educación y la convirtió en la joya de la corona del Gobierno autonómico, poniendo nuestra enseñanza en primera posición mundial. La otra, la zamorana Leticia García, a la que la espantada de VOX abrió la gatera del gobierno y ha sabido consolidar el entendimientos social con discreción y sin estridencias, muy al estilo de lo que le gusta al charro. Siete mujeres entre los cabezas de cartel provinciales en una revolución que no se conocía desde antes de los tiempos de Herrera. Revolución vintage, muy al estilo de lo que predicaba el sabio Juan José Lucas de que una cosa es el gobierno y otra el parlamento, y que no era imprescindible ni una comunión ni una simetría electoral entre lo que emanaba de las urnas y del ejecutivo, sobre todo en Valladolid. Que Quiñones no iba a ser de la partida lo sabía el que asó la manteca y José Ángel Arranz, colaborador necesario de los desaguisados en la puesta en escena de la gestión de la tragedia de los fuegos. A mayores de las célebres frases lapidarias de su señoría: «Tenemos la costumbre de comer todos los días», llueve, nieve o haga fuego. Pues esta vez toca ayuno electoral. Una baja importante la de un consejero incansable, inagotable y siempre tenaz. Tan consistente en la acción política como inconsciente en su locuacidad. Lo del despegue de María Pardo, estrella rutilante en la consejería del fuego y los pisos, era secreto a voces en este Regalado. La portavocía parlamentaria la espera. En este periódico nos dedicamos a la certeza y el análisis de reglamento, como los balones. Para probar suerte otro de los grandes chiringuitos patrios, junto a Adif y el CIS, la AEMET. Hasta un reloj averiado acierta dos veces al día. La AEMET pronostica el tiempo acaecido.