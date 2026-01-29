Mienten, pero no pasa nada

Creado: Actualizado:

Uno tiene que coger el lápiz cuando abre el HDS y lee de repente: «Carlos Martínez: Si el PSOE gana, a Soria no la va a conocer ni la madre que la parió», al hilo de la presentación de la candidatura del PSOESORIA a las Autonómicas del próximo día 15.03.2026, donde el alcalde de Soria se presenta también para presidente de la JCYL en mejor línea casposa de quienes acumulan tropecientos cargos. Allí, abriendo la precampaña, decidió mentir descaradamente asegurando que estos comicios serán «la llave del cambio», cuando sabe perfectamente que los tiene perdidos de antemano por la incuria con la que gobierna su partido en toda España. ¿De qué cambio nos habla? El que más y el que menos ya se va dando cuenta de que ‘la PPSOE’ existe. El que más y el que menos vislumbra ya ese contubernio de bomberos políticos que nunca se pisan la manguera en la carrera de relevos en que han convertido al bipartidismo que solo se hace una pregunta: ¿qué hay de lo mío? Distintas camisetas, pero un mismo equipo. Esto es lo que ha traído la rampante corrupción que no se conforma ya con el dinero, sino que ha pasado a cobrarse vidas, como en Adamuz. El único cambio serio que podrían protagonizar estos señores sería marcharse a su casa, dejando el camino expedito a nuevos políticos ajenos por completo al actual franquismo con chaqueta de pana.

La precampaña socialista vuelve a hablar de «despoblación», de la «pérdida de servicios públicos», de la defensa de las «infraestructuras y la red ferroviaria», del mantenimiento del Hospital del Mirón…, criticando que «no es creíble que alguien que no ha pisado Soria en 7 años ahora venga a decirnos lo que va a hacer». Lo dice el mismo que ya no vive en Soria desde hace años y que apoya al gobierno central que, con su infame ejecutoria, está laminando los servicios públicos, hundiendo los trenes y comprando los votos de los partidos tribales con el dinero con el deberían combatir la despoblación y asegurar los servicios públicos. Vamos a contar mentiras, tralará… Lo dice el mismo que lleva 19 años sin resolver ninguno de los embudos de Soria. Desde el pequeño ‘embudo del Espolón’, pasando por el ‘embudo circulatorio’, hasta el gran ‘embudo del Cerro de los Moros’. Remata la labor preguntando por la revalorización de las pensiones con las que tienen ‘apaciguados’ a los 637.000 pensionistas de Castilla y León, en lugar de denunciar un modelo periclitado e insostenible, que nos ha costado 600.000M€ en los últimos 20 años, porque las cotizaciones no pueden ni podrán sostenerlo. Vamos a contar mentiras, tralará…

Estos políticos de mercadillo, auténticos umpa lumpas de Ferraz y de Génova, cambian de opinión a cada paso y tienen la desfachatez de defender políticas contrapuestas en los distintos territorios. Ahora se aprestan a venderte, de nuevo, la mula coja. ¡No nos torturéis, fino! Ya conocemos las siglas. Los creyentes en la PPSOE van a repetir su voto pase lo que pase. Esos creyentes son los que permiten que estos tipos mientan y no pase nada. Y si pasa se le saluda. Venden el mismo crecepelo con distinta etiqueta, a sabiendas de que no funciona. Venden el ¡virgencita, que me quede como estoy! Lo hacen porque el adoctrinamiento, la polarización y el NODO informativo les garantiza el mínimo suficiente de votos para mantenerse asociados en el poder, aunque sea a costa de subsidiar a millones de personas. ¿Dónde ha ido a parar el récord de recaudación impositiva que cosechan todos los años? Tú sabes que no ha ido ni a la despoblación, ni a los trenes, ni al hospital de El Mirón, ni a los servicios públicos. Entonces, ¿por qué les sigues votando?, o mejor aún, ¿para qué les sigues votando?

Carlitos, genio y figura, epígono sin saberlo del ‘Lazarillo de Tormes’, con su particular gracejo –eso hay que reconocérselo-- asegura que «a mí nadie me da lecciones de sorianismo». Claro tío, a ti nadie te ha dado lecciones ni de sorianismo, ni de nada en absoluto, porque tú formación cabe en un pósit. Por eso no sabes que Alfonso Guerra, cuando dijo aquello de que a ‘España no la va a conocer ni la madre que la parió’, se refería al cambio que pensaba dar con el tráfico de influencias a través del despacho que le montó a su hermano Juan. Una práctica que continúa hoy con los despachos, por ejemplo, de Pepiño Blanco o de Cristobal Montoro. Así que el cambio, tanto en Soria como en Castilla y León, solo puede llegar si dejas de votar a la PPSOE. Hay muchos más partidos y candidaturas, aunque no aparezcan en los medios de comunicación por expreso deseo de la PPSOE. No permitas que mientan y no pase nada. Dales el mismo tratamiento que le darías a un proveedor de servicios que te falla continuamente. No seas cómplice de sus mentiras.