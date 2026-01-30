Sanz Vitorio acierta en el andén

Creado: Actualizado:

Nadie podrá decir que el senador segoviano del PP Juanjo Sanz Vitorio es un pusilánime, o en su defecto un melifluo de las lides parlamentarias. Por eso ayer cualquiera de esos mamarrachos que pueblan las bancadas podría haber corrido el riesgo de asomarse al abismo de la demagogia o el extremismo y soltar todas las barbaridades que se le vinieran a la cabeza a la hora de meter en cintura al ministro Óscar Puente en su comparencia por la tragedia de Adamuz, con 45 vidas descarriladas por la indecencia de Adif. El veterano y brioso parlamentario, de lo mejor que tiene Feijóo en el rebaño, aunque lo almacene en el Senado, sabe, como nadie, ser acerado, agudo, afilado, socarrón, sarcástico, incisivo, hiriente, sugerente y hasta insinuante. El único que ha puesto a Puente en su carril y no ha salido desguazado, precisamente a costa del presidente de Renfe y sus andanzas pucelanas. Pero no era ayer el día de tales menesteres, con las campanas de Huelva repicando todavía al luto del Alvia. Era el día de ejercer sensato, correcto y sereno. La condolencia de la política también se ejerce en el parlamento, aunque sea a costa de no viralizarse con payasadas y ocurrencias. Fue al grano y a la decencia en su sermón a Puente, que es como pregonar en el desierto, como lo fue Puente al recordarle al PP que su M. Rajoy y su Ana Pastor, gallegos ambos como Feijóo, que gobernaba la Xunta en tiempos del Alvia de Angrois, con sus 80 muertos, no ejercieron las responsabilidades políticas que ahora reclaman a Sánchez. Pero es cierto que a Perro Sánchez todo son pulgas. De Angrois a Adamuz, el trayecto de una política a la deriva y sin frenos. Dos lugares desconocidos que pasarán al imaginario colectivo del dolor patrio. Sanz Vitorio tiene doble virtud. Nunca se equivoca de anden y siempre se sube al tren que concuerda con las circunstancias y los duelos. Senador Juanjo Sanz Vitorio. ¡Firmes! Hay un político en el hemiciclo.