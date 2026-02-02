Creado: Actualizado:

Dice el todavía alcalde de Soria, y también candidato socialista a presidir la Junta de Castilla y León, que si el Partido Socialista gobierna, a Soria no la va a conocer «ni la madre que la parió». Se estaría refiriendo el líder de los socialistas al fundador de la ciudad, Alfonso I el batallador, pero eso de «al padre que la engendró», créanme, no le habría quedado muy chic en su corolario al aspirante a presidente. En cualquier caso, la frase está ya más vista que los tebeos de Francisco Ibáñez. Recuerden que, en lo político, fue el también socialista Alfonso Guerra quien la acuñó hace ya unas cuantas décadas. Jamás sabremos si Martínez Mínguez lleva razón en su quimérico pronosticó. No va a ganar. En cambio, Guerra dio en la diana y todavía hoy en día nos acordamos de sus palabras para de forma asertiva, reconocer que de la mano de los socialistas a España no la reconoce ni la madre que la parió, ni el padre que la engendró, y ni mucho menos los descendientes de éstos que vemos la deriva de nuestro país hacia un precipicio del que costará recuperase. Pero el cambio ha comenzado; y ese socialismo que nos lleva al abismo comienza a desmoronarse. Lo hemos visto en Extremadura, lo vamos a ver en Aragón dentro de unos días, y lo veremos en nuestra comunidad de aquí a mes y medio. Poco a poco vamos conociendo las caras de los candidatos a las Cortes de Castilla y León. La semana pasada hubo fumata blanca en la sede de los populares sorianos. La consejera de Educación, Rocío Lucas, volverá a encabezar la lista del Partido Popular de Soria. No sonó ningún otro nombre; yo al menos no lo escuché. Y tenía que ser ella, porque precisamente es la educación, y el buen trabajo que se ha hecho en estos últimos años, uno de los principales pilares de esta comunidad y de Soria dentro de ella. La candidata popular reúne algunas de las mejores aptitudes para esta nueva aventura: la moderación, el diálogo y la buena gestión. Frente a la actual política del barro, reconvertida hoy -como diría Pérez Reverte-, en una casa de putas con los balcones hacia la calle, Rocío Lucas pondrá un punto de cordura y, nunca mejor dicho, de educación. Pero que no se fie la soriana, porque el resto no serán así y la querrán llevar por caminos angostos y llenos de lodo donde algunos disfrutan rebozándose. Fernández Mañueco habría hecho bien en regalarle un casco y una espada el mismo día que la designó. Soria ni te la imaginas, ya saben. Pero quizás no le haga falta, porque si la pluma es más fuerte que la espada, más aún lo es la razón sobre una buena gestión en la comunidad que los ciudadanos vienen percibiendo desde hace años y en distintos ámbitos. El nuevo caballo de Troya de los socialistas -que es el hospital Virgen del Mirón-, será junto al centro de salud Soria Norte, las traseras de la Audiencia, o las inversiones al PEMA frente al polígono de Valcorba en la capital, las cartas con las que los socialistas sorianos se querrán sentar a jugar en la provincia. Y ya sabemos que lo harán haciendo trampas. ¿Ni la madre que la parió? No, gracias, su modelo ya lo conocemos. Basta con mirar a Sánchez. Y da pavor.